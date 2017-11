Sanierung: Maroder Schwedlersteg: Jetzt geht’s los

Er ist eine wichtige Verbindung zwischen Osthafen und Ostpark. Aber zurzeit ist er für Fußgänger viel zu gefährlich: der Schwedlersteg. 1913 beim Bau des Osthafens und dem neuen Ostbahnhof gebaut, musste er vor sechs Jahren geschlossen werden, weil die aus Stampfbeton-Pfeiler marode sind und der stählerne Überbau große Korrosionsschäden zeigt.

Historische Spurensuche

Jetzt hat die Straßenbauverwaltung die Sanierungsarbeiten zunächst mit der Untersuchung des ersten nördlichen Teils des Stegs begonnen. Dieser Teil, der über die Eisenbahnstrecke nach Hanau führt, wurde dafür herausgehoben und auf dem Containerbahnhof der Bahn abgestellt. Das Verfahren hat mit zwei Jahren länger gedauert als geplant, weil mit der Bahn AG zunächst abgestimmt werden musste welche neuen Anforderungen mit dem geplanten Bau der nordmainischen S-Bahn berücksichtigt werden müssen. Zuvor wurde ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, den der Frankfurter Christoph Mäckler zusammen mit dem Ingenieurbüro Bollinger für sich entscheiden konnte.

Jetzt, nachdem auch ein Fachmann für die Stahlkonstruktion per Ausschreibung gefunden werden konnte, wird das 244 Meter lange Bauteil sandgestrahlt. Die folgende Untersuchung soll klären: Welche Bauteile sind tatsächlich historisch? Welche wurden später eingebaut. Hans- Jörg Beier, Leiter der Abteilung Brücken- und Ingenieurbau im Amt für Straßenbau und Erschließung, sagt, dass dieser erste Bogen zu 90 Prozent erhalten werden kann. „Wir sehen die Stellen, an denen der Rost nach außen drückt und können damit einen ersten Eindruck davon erhalten, was uns erwartet wenn die Metallteile abgestrahlt sind“. Daher könne man auch jetzt bereits sehen, dass an den übrigen drei Stegbögen der Rost erheblich mehr Schäden verursacht hat. Die Tragpfeiler aus Stampfbeton müssen, das steht bereits fest, „historisch“ neu aufgebaut werden.

2021 soll alles fertig sein

Bevor jedoch mit den weiteren Arbeiten begonnen werden kann, muss Planungssicherheit hergestellt werden, zu der auch die Kartierung aller vorhandenen Schäden gehört. Die Bauarbeiten könnten dann, schätze der Leiter der Brückenbauabteilung, im Jahr 2019 starten. Die Bauzeit werde etwa zwei Jahre betragen. Beier ist mit Aussagen zu den zeitlichen Abläufen sehr vorsichtig geworden. Er hat ja bei dem ersten Teil bereits die Erfahrung sammeln können, wie kompliziert es ist, wenn eine Baustelle über die Schienen der Bahn AG verläuft.

Zu den Kosten will Beier vorerst nicht spekulieren, auch nicht zum Zeitplan. Die Bahn gibt nämlich „grünes Licht“ für sogenannte „Sperrzeiten“, in denen die Brückenelemente über die Bahnschienen eingehoben werden können. Alle Züge von und nach Frankfurt-Ost müssen dann umgeleitet werden.