Gesundheitsamt Frankfurt: Masernfälle an Höchster Schule

Das Frankfurter Gesundheitsamt befasst sich momentan mit drei Masernfällen in Höchst. Die Schüler haben sich wohl in der Schweiz angesteckt. Jetzt wird alles dafür getan, dass sich die hoch ansteckende Krankheit nicht ausbreitet.

Drei Jugendliche aus Frankfurt und dem Main-Taunus-Kreis haben sich offenbar mit Masern angesteckt. Das Ergebnis aus dem Labor steht noch aus, doch die Experten des Frankfurter Gesundheitsamtes gehen davon aus, dass sie es tatsächlich mit Masern zu tun haben. Offenbar haben sich die Jugendlichen während einer Skifreizeit in der Schweiz infiziert.Das Gesundheitsamt rückte gestern mit zwölf Ärzten und Gesundheitsassistenten am Höchster Friedrich-Dessauer-Gymnasium an, wo zwei der drei Jugendlichen zur Schule gehen, um die Impfpässe von Lehrern und Schülern zu kontrollieren. „Das ist eine enorme Fleißarbeit, aber sie ist notwendig, weil wir diese Erkrankung hinterher nicht mehr eingefangen kriegen“, erklärt Prof. Dr. Dr. René Gottschalk, Leiter des Gesundheitsamtes. Wer keinen ausreichenden Impfschutz hat, ist bis Ende nächster Woche vom Unterricht ausgeschlossen, es sei denn, er lässt sich nachträglich vom Kinder- oder Hausarzt impfen.Neben dem Oberstufengymnasium haben sich die Mitarbeiter des Gesundheitsamts auch den Sportverein der Jugendlichen vorgeknöpft. Masern sind hochgradig ansteckend. Um sich mit der Viruserkrankung zu infizieren, kann es schon reichen, sich in einem Raum aufzuhalten, in dem sich kurz zuvor ein Masernkranker befand.Für Säuglinge und Menschen mit geschwächtem Immunsystem kann die Krankheit lebensbedrohlich sein. In einem von 1000 Fällen kommt es zudem Jahre später zu einer schweren Gehirnentzündung, die immer tödlich verläuft.stef