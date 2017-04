59-Jährige ausgeraubt: Maskierte überfallen Gastwirtin

Gegen 23 Uhr hatte die Frau ihr Lokal am Praunheimer Weg mitsamt der Tageseinnahmen in Höhe von mehreren tausend Euro verlassen und war mit ihrem Golf losgefahren. An der Kreuzung Niederurseler Landstraße / Eduard-Bernstein-Weg aber versperrte ihr ein dunkler BMW den Weg. Aus diesem stiegen zwei maskierte Männer aus. Einer der beiden öffnete ihre Fahrertür, drückte sie in ihren Sitz und hielt ihr etwas kaltes, metallisches an den Hals. Dabei griff er nach der Tasche mit den Tageseinnahmen. Während einer der beiden Täter mit dem Fahrzeug die Flucht durch den Eduard-Bernstein-Weg ergriff, floh der andere zu Fuß in dieselbe Richtung. Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter Telefon (0 69) 7 55-5 31 11 zu wenden.

(red)