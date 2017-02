Wunsch nach Selbstverteidigung spielt aber offenbar keine Rolle: Mehr Anträge auf Waffenbesitz in Frankfurt

Die Zahl der neuen Waffenbesitzer in Frankfurt steigt. Das Ordnungsamt stellte 2016 viel mehr Besitzkarten für Schusswaffen aus als in den Vorjahren. Anders als beim Kleinen Waffenschein, der zum Führen von Reizstoffwaffen berechtigt und nach den Übergriffen beim Jahreswechsel 2015/16 verstärkt beantragt wurde, hat die Entwicklung aber offenbar nichts mit dem Wunsch nach Selbstverteidigung zu tun. Die Gründe liegen in einem ganz anderen Bereich.

Nach den sexuellen Übergriffen auf Frauen in Frankfurt und anderen Großstädten beim Jahreswechsel 2015/16 ist die Zahl der Kleinen Waffenscheine – wie schon im Dezember berichtet – geradezu explodiert. Während im Jahr 2015 „nur“ 160 Anträge für den Schein eingegangen waren, der zum Beispiel zum Führen von Reizwaffen wie aggressivem Pfefferspray berechtigt, waren es 2016 genau 1505 Anträge – die Zahl hat sich von einem Jahr auf das andere also beinahe verzehnfacht. Experten führten das Phänomen klar auf den Wunsch nach Selbstverteidigung zurück.

Eine Nachfrage dieser Zeitung beim Ordnungsamt ergab nun: Auch die Zahl der nach Antrag ausgestellten Waffenbesitzkarten (WBK) ist im Jahr 2016 bemerkenswert hoch ausgefallen. Dabei geht es wohlgemerkt nicht um Reizstoff-, Schreckschuss- und Signalwaffen, sondern um „richtige“ Schusswaffen, also Pistolen und Gewehre, mit denen sich Projektile verschießen und mit böser Absicht auch Menschen töten lassen. Nachdem die Zahl der ausgestellten WBK vom Jahr 2014 auf 2015 schon leicht von 167 auf 177 gestiegen war, schnellte sie 2016 auf 255 in die Höhe. Insgesamt gibt es in Frankfurt etwa 3400 Personen mit einer WBK.

Bestimmte Personengruppen

Ist die gestiegene Zahl ausgestellter Waffenbesitzkarten ebenfalls auf den Wunsch der Menschen zurückzuführen, ihre Sicherheit in vermeintlich unsicherer Zeit selbst in die Hand zu nehmen? Nein, sagt Ordnungsamtssprecher Ralph Rohr. WBK würden nicht an jedermann, sondern unter bestimmten Voraussetzungen nur an bestimmte Personen wie Sportschützen, Jäger und Sammler ausgestellt. Die Antragsteller hätten zuvor ihre Zuverlässigkeit, Sachkunde, Eignung und, nicht zuletzt, ein Bedürfnis für den Waffenkauf nachzuweisen. Die größere Zahl der ausgestellten WBK führt der Behördensprecher auf mehr Anträge von Personen aus den genannten Gruppen, zum Beispiel von Sportschützen, zurück. Eine Statistik, die nach den Gruppen unterscheidet, führt das Ordnungsamt allerdings nicht.

Lässt sich das belegen? Wir fragen beim Hessischen Schützenverband, ob sich die Frankfurter Mitgliederzahlen in den vergangenen drei Jahren nach oben entwickelt haben. Und tatsächlich: Aus der Geschäftsstelle des Verbands in Schwanheim heißt es auf Nachfrage, dass die Zahl der Sportschützen in der Stadt von 10 401 (1. Januar 2015) erst leicht auf 10 460 (1. Januar 2016) und dann stark auf 10 654 (1. Januar 2017) gestiegen sei.

Mehr Sportschützen

Wie erklärt sich das jüngste Plus um fast 200 Mitglieder? Könnte es sein, dass sich Menschen nach den „Silvesterübergriffen“ auf dem Weg einer Mitgliedschaft im Schießsportverein bewaffnet haben? Die Antwort aus dem Ordnungsamt lautet wiederum „nein“. Nicole Wentz, Assistentin der Amtsleitung, betont, dass Sportschützen frühestens nach zwölfmonatiger Mitgliedschaft in einem Sportschützenverein (und mit einer Bedürfnisbescheinigung eines Sportschützenverbands) eine Waffenbesitzkarte beantragen können.

In dieser Zeit müssen sie regelmäßig zum Schießen kommen, das dann natürlich noch mit einer Vereinswaffe erfolgt. Die Schützen, die ihre Waffenbesitzkarte im Jahr 2016 erhielten, sind also schon vor dem Jahreswechsel 2015/16 in ihren Schützenverein eingetreten. Von einer Bewaffnung infolge der „Silvesterübergriffe“ wie beim Kleinen Waffenschein, der viel schneller zu haben ist, kann folglich keine Rede sein.

Aus Frankfurter Sportschützenvereinen wie den Lufthansa Sportschützen und dem Polizeisportverein Grünweiss heißt es, dass neue Mitglieder genau „unter die Lupe genommen“ werden, so dass ihre Motivation, tatsächlich Schießsport zu betreiben, außer Frage steht. Nur ein Verein berichtet von einer Person, die nicht aufgenommen wurde, weil sie offensichtlich nur auf den Waffenbesitz und nicht auf den Schießsport aus war.

Die WBK berechtigt übrigens nicht zum Führen der Schusswaffe in der Öffentlichkeit. Dazu ist ein richtiger Waffenschein erforderlich, den in Frankfurt lediglich 175 Menschen – etwa Juweliere oder Menschen im „Geldtransportgeschäft“ – haben.