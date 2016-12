Bezüge für Stadtverordnete und Ortsbeiräte sollen steigen: Mehr Geld für Politiker

Parteien greifen zu

93 Stadtverordnete, 14 ehrenamtliche Magistratsmitglieder, 284 Vertreter in den Ortsbeiräten: Frankfurt leistet sich so viele Kommunalpolitiker wie kaum eine andere Stadt. Diese politische Arbeit wird zwar überwiegend ehrenamtlich geleistet, aber dennoch auch bezahlt. Denn je nach Aufgabe wird eine Aufwandsentschädigung in unterschiedlicher Höhe bezahlt. Stadtverordnete zum Beispiel erhalten derzeit 940 Euro monatlich. Darüber hinaus können sie einen Ausgleich für Verdienstausfall geltend machen, in der Regel bis zu 269 Euro monatlich. Seit 2009 sind diese Sätze unverändert. Jetzt sollen sie um 8,8 Prozent erhöht werden. Das entspreche dem Anstieg der Lebenshaltungskosten, heißt es in einer Vorlage von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), der das Stadtparlament noch zustimmen muss. Für Stadtverordnete liegt das monatliche „Salär“ dann bei 1023 Euro.

Die meisten Kommunalpolitiker dürfen das Geld nicht komplett behalten. Zum einen greift das Finanzamt zu: Steuerfrei ist nämlich nur ein Drittel der Aufwandsentschädigung. Zum anderen erwarten die meisten Parteien eine „Mandatsträgerabgabe“ in Höhe von etwa 20 Prozent. Welcher Aufwand mit der Zahlung an die Kommunalpolitiker entschädigt werden soll, regelt die Satzung nicht. In anderen Städten wird auf Fahrtkosten oder Kinderbetreuung verwiesen. Fahrtkosten aber können Frankfurter Stadtverordnete extra abrechnen. Ohnehin können sie kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel im Stadtgebiet nutzen.

Bild-Zoom Die Arbeit im Stadtparlament wird künftig mit 1023 Euro monatlich vergütet. Auch für andere Ehrenämter gibt es künftig eine höhere Aufwandsentschädigung.

Die Erhöhung belastet den städtischen Haushalt mit rund 185 000 Euro im Jahr. Für Entschädigungen und Verdienstausfall sind im kommenden Jahr 2,4 Millionen Euro eingeplant. Darüber hinaus sollen auch die Zuschüsse an die Fraktionen im Römer angehoben werden. Diese liegen bisher bei 2,9 Millionen Euro pro Jahr. Der Bund der Steuerzahler hatte erst im Sommer gemahnt, die Ausgaben für die Kommunalparlamente zu beschränken. Das Ehrenamt dürfe nicht zu einem zweiten Einkommen werden. Der Hessische Städtetag empfiehlt, die Entschädigung für Stadtverordnete möglichst unter 400 Euro im Monat anzusetzen.

Bundesweit im Mittelfeld

Mit deutlich weniger Geld als ihre Frankfurter Kollegen müssen die Kommunalpolitiker in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden auskommen. Für Stadtverordnete gibt es dort monatlich 600 Euro, für die Mitglieder der Ortsbeiräte 100 Euro. Im bundesweiten Vergleich liegt die Aufwandsentschädigung für die Frankfurter Stadtverordneten im Mittelfeld. In München kassieren Stadträte monatlich 2291,95 Euro, in Stuttgart sind es 1500 Euro plus Sitzungsgeld. Deutlich weniger wird in Nordrhein-Westfalen gezahlt, wo die Sätze der Innenminister festlegt. So erhält ein Ratsmitglied in Köln monatlich 433,40 Euro plus 17,80 Euro pro Sitzung.

Die in Frankfurt geplante Erhöhung dürfte im Januar im Stadtparlament mit großer Mehrheit beschlossen werden. Einwände gibt es bisher nur von FDP und AfD, die Mitglieder des Seniorenbeirats mit 205 Euro monatlich bedenken wollen. Die AfD lehnt zudem eine höhere Aufwandsentschädigung für Kommunalpolitiker ab.

