Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche steigt um 8,8 Prozent: Mehr Geld für die Stadtpolitiker

Frankfurt. Die Mainmetropole unterhält ein dichtes Netz an ehrenamtlichen politischen Positionen. So gibt es beispielsweise 93 Stadtverordnete, 14 ehrenamtliche Magistratsmitglieder und 284 Vertreter in den Ortsbeiräten. Sie alle können jetzt mit mehr Geld für ihre Mühen rechnen. Auf 1023 Euro (bisher 940 Euro) steigt die Entschädigung für Stadtverordnete, ehrenamtliche Magistratsmitglieder können mit 1333 statt bisher 1198 Euro rechnen. Mitglieder der Ortsbeiräte erhalten 258 Euro (bisher 237 Euro). Zudem können Stadtverordnete einen Verdienstausfall bis zu einer Höhe von 269 Euro im Monat geltend machen; Ortsbeiräte bis zu 68 Euro.

Seit 2009 sind diese Sätze unverändert. Jetzt werden sie um 8,8 Prozent erhöht. Das entspreche dem Anstieg der Lebenshaltungskosten, heißt es in der Begründung der Vorlage von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), der das Stadtparlament bei seiner Sitzung am morgigen Donnerstag noch zustimmen muss. Es ist mit einer kontroversen Debatte zu rechnen.

Linke ist dagegen

Eine breite Mehrheit ist allerdings nach dem Votum des Finanzausschusses nur noch Formsache. Außer der schwarz-rot-grünen Koalition im Römer unterstützen auch die FDP und kleinere Fraktionen die Erhöhung. Dagegen votiert die Linke. Die Liberalen wollten die Aufwandsentschädigung für die Seniorenbeauftragten von jährlich 118 Euro auf 205 Euro erhöhen, konnten sich aber damit nicht durchsetzen.

Kommentar: Gerechtfertigt und angemessen Politiker haben zu Unrecht einen schlechten Ruf. Bevor jemand Berufspolitiker wird, muss er nicht nur gewählt werden, sondern hat oft auch eine jahrelange ehrenamtliche Parteikarriere hinter sich; auch Ochsentour genannt. clearing

Die Erhöhung belastet den städtischen Haushalt mit rund 185 000 Euro im Jahr. Für Entschädigungen und Verdienstausfall sind im kommenden Jahr 2,4 Millionen Euro eingeplant. Darüber hinaus sollen auch die Zuschüsse an die Fraktionen im Römer angehoben werden. Diese liegen bisher bei 2,9 Millionen Euro pro Jahr. Der Bund der Steuerzahler hatte im Sommer gemahnt, die Ausgaben für die Kommunalparlamente zu beschränken. Das Ehrenamt dürfe nicht zu einem zweiten Einkommen werden.

Zuschläge sind möglich

In der Tat gibt es einige Stadtverordnete im Römer, bei denen die Aufwandsentschädigung einen Großteil ihres monatlichen Einkommens ausmacht. Denn neben den 1023 Euro „Grundgehalt“ gibt es beispielsweise noch Zuschläge für Fraktionsvorsitzende (561 Euro), Ausschussvorsitzende (281 Euro), den Stadtverordnetenvorsteher (702 Euro) und die stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher (281 Euro). Ein stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher und Ausschussvorsitzender kann also auf 1585 Euro im Monat kommen.

Hoher Zeitaufwand

Der Aufwand für die kommunalpolitsche Arbeit ist beträchtlich. Eine Studie kam zu dem Ergebnis, dass in einer Großstadt ein Kommunalpolitiker leicht auf wöchentliche Einsatzzeiten von etwa 35 Stunden kommt, viele davon am Wochenende.

Im bundesweiten Vergleich liegt die Aufwandsentschädigung für die Frankfurter Stadtverordneten im Mittelfeld. In München kassieren Stadträte monatlich 2291,95 Euro, in Stuttgart sind es 1500 Euro plus Sitzungsgeld. Weniger wird in Nordrhein-Westfalen gezahlt, wo die Sätze der Innenminister festlegt. So erhält ein Ratsmitglied in Köln monatlich 433,40 Euro plus 17,80 Euro pro Sitzung.

