Klagefreude: Mehr Mietstreitigkeiten vor Gericht

Die Zahlen sind eindeutig. Beim Amtsgericht Frankfurt sind im vergangenen Jahr 4101 Streitigkeiten zwischen Vermietern und Mietern gelandet. Gegenüber dem Jahr 2016 ist das ein Anstieg der Fallzahlen von mehr als 20 Prozent. Weniger eindeutig ist allerdings die Frage zu beantworten, woran dies liegt. Da das Amtsgericht keine Statistik über den Inhalt der Verfahren führt, bleibt Raum für Interpretationen. Und den nutzen die Mieterschützer und die Interessensvertreter der Eigentümer natürlich unterschiedlich.

Richter Karl-Stefan Konow, der für Zivilprozesse zuständige Sprecher des Frankfurter Amtsgerichtes, sagt, dass es keine großen Veränderungen in der Art der mietrechtlichen Auseinandersetzungen gegeben habe. „Nach wie vor sind in der Mehrheit der Fälle die Vermieter die Kläger, nicht die Mieter“, so Konow. Er stützt sich dabei auf seine Einschätzung, konkrete Zahlen kann er allerdings nicht nennen.

Bereitschaft steigt

Nikolaus Jung, der Geschäftsführer der Eigentümerschutzgemeinschaft Haus und Grund in Frankfurt am Main, widerspricht dieser Einschätzung. „Unserer Beobachtung nach gibt es eine Zunahme der Klagen von Mieterseite.“ Die Bereitschaft der Mieter, vor Gericht zu ziehen, steige eindeutig. Das liege zum einen am deutschen Mietrecht, das sehr mieterfreundlich sei, zum anderen an den Rechtschutzversicherungen, die das Kostenrisiko beschränkten. Dass in Frankfurt vermehrt Wohnungseigentümer vor Gericht ziehen, kann sich Haus-und-Grund-Chef Jung nicht vorstellen. „Wir raten unseren Mitgliedern in der Regel nur dann zu einer Klage, wenn es um ausbleibende Mietzahlungen geht. In den meisten anderen Fällen streben wir eine außergerichtliche Einigung an. Denn das Prozessrisiko ist für Vermieter deutlich höher.“

Die meisten Eigentümer seien an einem langfristigen und friedlichen Verhältnis zu ihren Mietern interessiert, „im Sinne eines wohl verstandenen Miteinanders“, sagt Nikolaus Jung. Mieterschützer sehen das allerdings anders. Rolf Janßen ist Rechtsanwalt und Geschäftsführer des DMB Mieterschutzvereins Frankfurt. Der Verein wurde 1908 gegründet und ist mit rund 20 000 Mitgliedern der größte Mieterverein Hessens. „In unserer täglichen Beratungsarbeit erleben wir viele ängstliche Mieter. Sie schrecken angesichts der schwierigen Lage auf dem Wohnungsmarkt davor zurück, ihr Recht vor Gericht durchzusetzen“, sagt Janßen.

Eigene Rechtsabteilung

Der mit Abstand größte Teil der mietrechtlichen Streitfälle betreffe fehlerhafte Nebenkostenabrechnungen. „Das macht mehr als ein Drittel unserer Beratungsfälle aus“, so Janßen. Ansonsten gehe es häufiger um Mieterhöhungen oder Kündigungen. „Die Anzahl der Eigenbedarfskündigungen durch den Eigentümer ist in jüngerer Zeit deutlich gestiegen.“

Wer Mitglied eines Mieterschutzvereins wird, erhält dadurch eine Rechtsschutzversicherung. Dass dadurch die Klagefreude steige, glaubt Janßen nicht. „Die meisten Fälle werden außergerichtlich geklärt“, erklärt er. Oft hätten es seine Mitglieder mit großen Immobiliengesellschaften zu tun, die über eigene Rechtsabteilungen verfügten. Auch aus diesem Grund seien zahlreiche Mieter oft keinesfalls daran interessiert, dass ein Streitfall vor Gericht landet.

Amtsgerichtssprecher Konow bestätigt, dass es inhaltlich oft um Räumungsklagen und um Betriebskosten gehe. Dies seien Klassiker der mietrechtlichen Gerichtsverfahren. Neu hinzugekommen seien Auseinandersetzungen wegen der Rauchmelderpflicht. Eigentümer müssten sich immer wieder mit gerichtlicher Hilfe Zugang zu einer vermieteten Wohnung verschaffen, um dort die vorgeschriebenen Brandmelder zu installieren. Die 20-Prozent-Steigerung der Verfahrenszahlen lasse sich allein dadurch allerdings nicht erklären.