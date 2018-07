Arbeiten abgeschlossen: Mehr Platz für Radler und Spaziergänger: Der Mainuferweg ist fertig

Auf einer Länge von rund anderthalb Kilometern hat die Stadt Frankfurt den Mainuferweg zwischen der Schwanheimer Brücke und der Griesheimer Schleuse verbreitert. Statt 2,2 ist er nun 3,5 Meter breit. Er ist – neben dem Niddauferweg – einer der wichtigsten Radwegeverbindungen vom Frankfurter Westen in die Innenstadt, auch durch die Höchster Fähre, die den Radweg maßgeblich erschließt, und durch die nächstmögliche Mainquerung Europabrücke in Richtung Gutleut. Neben seiner wichtigen lokalen Bedeutung für den Frankfurter Westen hat der Schwanheimer Mainuferweg auch als touristische Route sogar eine überregionale Bedeutung: Er ist ein Teil des Hessischen Radfernwegs R 3, auch als „Rhein-Main-Kinzig-Radweg“ bekannt. Der Radfernweg 3 beginnt in Rüdesheim am Rhein und verläuft überwiegend über asphaltierte Wege entlang von Rhein, Main und Kinzig über Fulda nach Tann in der Rhön. Die Gesamtlänge beträgt 258 Kilometer.

Überwiegend asphaltiert

Auch der Belag des neuen Rad- und Fußwegs am Schwanheimer Mainufer besteht überwiegend aus Asphalt. Lediglich an einigen Stellen, wo wegen des schützenswerten Baumbestands früher oder später Wurzelaufbrüche zu befürchten sind, hat man sich laut Radfahrerbüro „für eine gut befahrbare Pflasterung“ entschieden. Eine solche Pflasterung lässt sich bei Aufbrüchen durch Baumwurzeln einfacher und kostengünstiger instand setzen als eine aufgebrochene Asphaltdecke.

Mit dem neuen Weg gibt es nun endlich für alle mehr Platz: Wie auch am Niddaufer war es am Schwanheimer Mainufer regelmäßig zu Konfrontationen zwischen Radfahrern und Fußgängern gekommen. Nach der Wegverbreiterung können Konflikte einfacher vermieden werden – wenn alle Rücksicht nehmen. Denn der Uferabschnitt ist nicht nur für die Radfahrer aufgewertet worden: Auch Spaziergänger und Erholungssuchende aus dem Stadtteil können das Mainufer besser nutzen, weil ihnen attraktive Flächen direkt am Wasser zur Verfügung stehen, unter anderem auch ein Aussichtspunkt.

Besserer Uferzugang

Mit der Umgestaltung will die Stadt Frankfurt außerdem für eine bessere Erreichbarkeit sorgen: Für Radler und Fußgänger wird eine Ampel in Verlängerung der Hänggasse gebaut. Dort können sie die vierspurige Uferstraße überqueren. Dieser traditionelle Uferzugang der Schwanheimer war seit den 1960er Jahren abgeschnitten. Allerdings gibt es auch Gegner, die befürchten, dass dort ein neuer Gefahrenpunkt geschaffen wird: Auf der gut ausgebauten Uferstraße sind immer wieder Autofahrer deutlich zu schnell unterwegs.

Der verbreiterte Uferweg für Radfahrer und Fußgänger ist bereits in den meisten Abschnitten nutzbar. Die restlichen Arbeiten sollen im Laufe des Julis abgeschlossen werden. Die gesamte Baumaßnahme – dazu gehört noch die Begrünung der neu gestalteten Erholungsflächen – soll zum Jahresende fertig sein.