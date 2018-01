Positive Bilanz: Mehr als 830 000 Besucher im Frankfurter Zoo

Mainmetropole als Drehort Diese (Kino-)Filme wurden in Frankfurt gedreht

Am morgigen Donnerstag kommt die in Frankfurt spielende Gangstergeschichte "Nur Gott kann mich richten" mit Moritz Bleibtreu in die Kinos. Wir zeigen euch, welche Filme noch teilweise in der Mainmetropole spielen oder gedreht wurden. mehr