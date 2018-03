Islamisten: Mehrere Verfahren gegen mutmaßliche Terrorunterstützer

Am Freitag verhinderte die Bundespolizei, dass Bilal G. in ein Flugzeug nach Istanbul steigt. Der 1989 in der Türkei geborene Frankfurter Salafist wird sich wohl demnächst vor dem Landgericht wegen Terrorunterstützung verantworten müssen. Er soll einen 16-jährigen Schüler in den Dschihad nach Syrien geschickt haben.

Der Fall Bilal G. ist nur einer von vielen. Für die Frankfurter Justiz gehören selbst ernannte Gotteskrieger und ihre Unterstützer inzwischen zum Kerngeschäft. „Die Belastung des Oberlandesgerichts Frankfurt mit Staatsschutzverfahren ist und bleibt außergewöhnlich hoch. Fast alle Verfahren betreffen den islamistischen Terrorismus“, sagte Gerichtspräsident Roman Poseck bereits beim Jahresausblick. „Wir rechnen mit einem weiteren Verfahrensanstieg.“

IS-Propaganda in Darmstadt

Ein Fall, der bereits öffentliche Aufmerksamkeit erregte, wird ab kommender Woche am Oberlandesgericht verhandelt: Der Syrer Malik F., ehemaliger Mathematik-Doktorand der TU Darmstadt, soll Online-Propaganda für die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) betrieben haben. Außerdem wirft ihm die Generalstaatsanwaltschaft vor, sich über den Bau von Splitter- und Autobomben informiert zu haben. Seit einem Jahr sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft. Dort soll er versucht haben, einen Mitgefangenen als Komplizen für einen Anschlag zu gewinnen. Ohne Erfolg. Um den Mann daraufhin einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen, habe Malik F. ihn mit dem Tode bedroht, heißt es in der Anklage.

Ein weiterer Häftling bereitet den Sicherheitsbehörden derzeit Sorgen: Haykel S. sollte eigentlich schon längst nach Tunesien abgeschoben werden. Er gilt als Kopf eines inzwischen zerschlagenen Salafisten-Netzwerks, das den IS unterstützt und einen Anschlag in Deutschland geplant haben soll. Anfang vergangenen Jahres nahm ihn die Polizei bei einer großangelegten Anti-Terror-Razzia in Frankfurt fest. Auch die Bilal-Moschee in Griesheim wurde damals durchsucht, dort soll Haykel S. ein- und ausgegangen sein.

Vor Gericht soll der mutmaßliche Terrorist in Tunesien kommen. Denn dort wirft man ihm vor, an zwei Anschlägen beteiligt gewesen zu sein. Darunter ist der Angriff auf das Bardo-Museum in Tunis, bei dem 21 Menschen starben. Doch seiner Anwältin in Deutschland gelang es bisher durch allerlei Kniffe, die Abschiebung hinauszuzögern. Er sitzt weiterhin in einem Frankfurter Gefängnis. Das hessische Innenministerium verspricht, „alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen“, um Haykel S. loszuwerden. „Wir halten ihn nach wie vor für gefährlich“, sagte ein Sprecher.

Rund 40 „Gefährder“

Der als Asylbewerber eingereiste Tunesier zählt dabei zu jenen rund 40 Personen, die das Landesinnenministerium als „islamistische Gefährder“ einstuft. Nahezu zwei Drittel dieser Gefährder seien derzeit im Ausland oder im Gefängnis, teilte das Ministerium mit. Der Anteil der „unmittelbar ausreisepflichtigen Personen“ liege im unteren einstelligen Bereich. Sie säßen alle in Haft.

Das radikale Milieu, dem sie entstammen, ist allerdings deutlich größer. Das Landesamt für Verfassungsschutz weist in seinem jüngsten Jahresbericht rund 4170 Islamisten in Hessen aus, nicht alle von ihnen sind gewaltbereit. Richtung Syrien oder Irak seien laut Innenministerium bisher etwa 140 Personen aus Hessen gereist, um dort den islamistischen Kampf zu unterstützen. Etwa ein Viertel von ihnen befinde sich momentan wieder in Hessen.

Einer von ihnen ist der 32-jährige Abdelkarim E. B., der 2016 zu einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt wurde. Nun muss sich das Oberlandesgericht Frankfurt erneut mit dem Deutsch-Marokkaner beschäftigen. Der Generalbundesanwalt hat neue Vorwürfe gegen ihn erhoben. Es geht um ein Kriegsverbrechen. E. B. soll an der Folter eines IS-Gefangenen beteiligt gewesen sein und davon ein Handyvideo gedreht haben. Die Frankfurter Richter haben noch nicht entschieden, ob sie die Anklage zulassen.