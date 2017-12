Neue Bestmarken: Messe Frankfurt verzeichnet Aussteller- und Umsatzrekord

Auch dank der Ausrichtung internationaler Kongresse verzeichnet die Messe Frankfurt neue Bestmarken. Im Geschäftsjahr 2017 werde der Umsatz um zwei Prozent steigen und erstmals die Marke von 660 Millionen Euro knacken, erklärte das öffentlich kontrollierte Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt. Auch beim Publikum und den Firmenkunden gab es Rekorde: Insgesamt richtete die Messe 148 Veranstaltungen mit 95 000 Ausstellern aus. Mit 4,3 Millionen Besuchern gab es so viele wie nie zuvor. „Die Expertise der Messe Frankfurt ist gefragt, weltweit”, sagte Geschäftsführer Detlef Braun.

Zum Erlös trug das Messegeschäft im Ausland über 40 Prozent bei. So richtete die Messe Frankfurt die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) mit 5000 Teilnehmern aus, die am Mittwoch in Buenos Aires endete. Die argentinische Tochter der Frankfurter erhielt zudem den Zuschlag für den G20-Gipfel der wichtigsten Industriestaaten im kommenden Jahr. Die Messe Frankfurt werde ferner ihr Engagement in Russland trotz politisch heikler Lage ausbauen, sagte Braun.

Beim Gewinn muss das Unternehmen indes Einbußen verkraften. Er werde 2017 deutlich sinken auf 40 Millionen Euro nach knapp 50 Millionen im Vorjahr. Grund seien höhere Investitionen und Ausstellungen wie die WTO-Konferenz, die zwar prominent, aber relativ margenschwach seien.

Die Messe Frankfurt habe große wirtschaftliche Effekte über die Region hinaus, sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann. Sie trage mit ihren weltweiten Veranstaltungen „wesentlich zur Bekanntheit und wirtschaftlichen Stärke Frankfurts bei”. Laut einer Studie des Ifo-Instituts sicherten die Veranstaltungen über 33 000 Jobs deutschlandweit, davon 18 500 in Frankfurt.

(dpa)