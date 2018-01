Neue Zufahrt: Messebauer kritisieren neues Verkehrskonzept

40 Messen und Ausstellungen hat es im vergangenen Jahr auf dem Messegelände gegeben, mit rund 37 000 Ausstellern. Sie alle mussten ihre Stände aufbauen lassen. Messebauer verdienen ihr Geld auf der Messe.

Die Zufahrt für Messebauer hat sich vor etwa einem Jahr geändert, als die Messe ihr Verkehrskonzept geändert hat. Anlieferer müssen jetzt beim Aufbau auf dem Rebstockgelände warten, bis sie registriert sind und zur Messe gelassen werden. Der Unmut unter den Messebauern wächst – denn es kann dauern, bis sie durchgewunken werden.

„Zwei Stunden“, schimpft einer der Arbeiter, „habe ich am Mittwoch warten müssen!“ Er baut einen Stand der morgen beginnenden „Heimtextil“ auf, und seine Arbeitszeit beginnt um acht Uhr. „Am Mittwoch war ich erst um neun Uhr da. Mein Chef hat geschimpft.“ Dabei hat der Messebauer sich vorab registrieren lassen. Eigentlich hätte es also auf dem Rebstock schneller gehen müssen. „Aber soll ich mich denn schon um fünf Uhr morgens auf das Rebstockgelände stellen, nur weil die Messe es nicht schafft, uns zügig aufs Gelände zu lassen?“ Der Messebauer räumt auch ein, dass es nicht vorhersehbar sei, wie lange die Wartezeit sein wird. Am ersten Tag des vorgezogenen Aufbaus zur Heimtextil-Messe habe seine Wartezeit lediglich eine Stunde gedauert, am zweiten Morgen dann zwei Stunden. Am Folgetag ging es wieder flotter. „Für uns Arbeitnehmer ist das ärgerlich, denn wir kriegen die Wartezeit nicht bezahlt.“ Der Mann fordert, dass die Messe wieder schneller erreichbar sein muss.

Von 7 bis 9 Uhr ist’s voll

Die Messe räumt das Problem im Grundsatz ein. „Wartezeiten während der Aufbausituation ergeben sich daraus, dass bereits während des vorgezogenen Aufbautages rund 600 Heimtextil-Aussteller innerhalb des relativ kurzen Zeitraums zwischen 7 und 9 Uhr auf das Messegelände fahren wollten“, sagt Messesprecher Markus Quint. Ein solcher Andrang könne auf dem Rebstockgelände nicht ohne Wartezeit bewältigt werden, unabhängig vom eingesetzten Personal. Quint betont jedoch: „Früher, als wir das neue Verkehrskonzept noch nicht hatten, gab es ebenso Wartezeiten. Nicht auf dem Rebstock, sondern auf dem Messegelände.“ Sinn des Verkehrskonzepts sei gerade, diese Wartezeiten zu verkürzen – schließlich könnten nicht alle Zulieferer gleichzeitig abladen, müssen die Lastwagen zeitlich koordiniert werden.

Anreise ohne Auto

Der Messebauer aus Frankfurt bestreitet dies. „Früher ging es schneller. Dann muss die Messe halt mehr Leute aufs Rebstockgelände stellen, wenn 600 Fahrzeuge abgefertigt werden müssen!“ Seinen Aussagen nach ist der Messebauer keine Einzelstimme: „Wir am Stand haben alle die gleichen schlechten Erfahrungen mit dem Verkehrskonzept, und wahrscheinlich werden alle Messebauer in der Halle dem zustimmen, was ich sage.“ Es gehe so weit, dass die Messebauer ihre Autos zu Hause stehen lassen und mit der Bahn zur Messe fahren, denn dann kämen sie schnell aufs Gelände. Nur sei das am ersten Aufbautag schwierig, weil dann die Autos voller Werkzeug sind.

Das Verkehrskonzept der Messe sehe laut Quint eine organisierte Anfahrt ab Autobahn und einen entsprechenden Aufbau mit schneller Entladung innerhalb des Geländes vor. Weiterhin führe das Verkehrskonzept dazu, dass Wohngebiete entlastet werden, da der Einlass für Fahrzeuge während des Auf- und Abbaus bereits auf dem Rebstockgelände koordiniert werde. „Wir bedauern, wenn unsere Kunden Schwierigkeiten bei der Zufahrt hatten und prüfen die Lage, um Prozesse zu optimieren, wo es machbar und sinnvoll ist.“