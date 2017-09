Angeklagter beruft sich auf „Filmriss“: Messerattacke in Pizzeria

Ein im Prozess um eine lebensgefährliche Messerattacke in einer Pizzeria im Bahnhofsviertel angeklagter 40-Jähriger will sich an nichts mehr erinnern. Der Mann ist vor dem Landgericht Frankfurt wegen versuchten Totschlags angeklagt.

Zwei Männer aus dem Schaustellergewerbe ließen es im Oktober vor zwei Jahren bei einem „Zug durch die Gemeinde“ richtig krachen. Zuerst wurde in der Nähe von Hanau auf einer Geburtstagsfeier kräftig dem Alkohol zugesprochen, und danach begaben sich die 40 und 52 Jahre alten Männer noch ins Frankfurter Bahnhofsviertel, genauer: in eine Pizzeria in der Taunusstraße, in der es statt Quattro Stagioni oder Margherita vor allem nur „Saufereien“ gab, wie Vorsitzender Richter Volker Kaiser-Klan gestern achselzuckend in der Gerichtsverhandlung verkündete. Der weitere Geschehensablauf im „La Bamba“ führte nämlich zu einem Prozess wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung, mit dem sich die Justiz zu beschäftigen hat.

Beide Saufnasen, beruflich selbst mit dem Verkauf von Spirituosen auf Märkten und Festen beschäftigt, saßen auf der Anklagebank und wurden vom Staatsanwalt mit den enormen Alkoholwerten von jeweils mehr als 2,5 Promille konfrontiert. In diesem Zustand hielt sich der 40-Jährige aber immerhin noch in der Lage, sich mit einer in dem Lokal anwesenden Prostituierten in der Toilettenkabine zu vergnügen. Dies wurde vom späteren Opfer argwöhnisch beobachtet. Der heute 44 Jahre alte Mann gelangte schließlich auch noch in die Kabine und nahm dem Liebeskontrahenten das Geld weg.

Nun verlagerte sich das Geschehen in den Gastraum. Dort flog zunächst ein Barhocker in die Richtung des angeblichen Räubers. Danach blitzte ein Messer auf und endete im Hals des 44-Jährigen, der stark blutend zu Boden stürzte und im Krankenhaus notoperiert werden musste. Während der Stich auf das Konto des jüngeren Angeklagten ging und als Totschlagsversuch gewertet wird, muss sich der Ältere wegen der Attacke mit dem Barhocker wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der wegen verschiedener Vergehen schon mehrfach vorbestrafte und deshalb hafterfahrene Mann bestritt am ersten Verhandlungstag jegliche Anwendung von Gewalt. Man habe an jenem frühen Morgen nach der durchzechten Nacht einfach noch einen Absacker nehmen wollen und dabei – wie so oft, wenn Bier und Wodka im Spiel waren – kein Ende gefunden. Der mutmaßliche Messerstecher aber will sich an gar nichts mehr erinnern.

Auch mit den Zeugen sieht es für die Schwurgerichtskammer nicht einfach aus. Das Opfer ist unbekannten Aufenthalts. Ob die Prostituierte tatsächlich von der Polizei aufgespürt und vorgeführt werden kann, ist unklar. Und auch die vorhandenen Zeugen waren zumeist selbst betrunken und zeigen sich deshalb an der Aufklärung des Falles kaum mehr interessiert. Richter Kaiser-Klan will aber unverdrossen weitermachen.