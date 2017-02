Vorfall in der Hauptwache: Messerstecherei in der Innenstadt: Anklage erhoben

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Die Angeschuldigten – drei zur Tatzeit 15-Jährige und der 43-jährige Vater eines der Jugendlichen – hielten sich am Nachmittag des 29. Oktober 2016 nach Ende einer pro-kurdischen Demonstration zusammen in der C-Ebene der S-Bahn-Station Hauptwache auf, wo sie auf eine Gruppe von vier türkisch-stämmigen jungen Männern im Alter zwischen 15 und 18 Jahren trafen.Den Angeschuldigten wird zur Last gelegt, diese Gruppe gemeinsam angegriffen und zum Teil lebensgefährlich verletzt zu haben. Zunächst soll der 43-jährige Angeschuldigte einem der Geschädigten nach einem kurzen Gespräch unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dem ging nach derzeitigem Kenntnisstand ein wenige Tage zuvor zwischen Personen beider Gruppen stattgefundener Streit voraus. Zudem soll der 43-Jährige Anstoß daran genommen haben, dass ein Bekannter der späteren Geschädigten einen Pullover mit dem Motiv der türkischen Nationalflagge trug.Im Verlauf der sich daraus entwickelnden Auseinandersetzung sollen die vier Angeschuldigten vor den Augen zahlreicher Passanten ihre Opfer mit zahlreichen Messerstichen sowie Schlägen und Tritten gemeinschaftlich attackiert haben. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft sollen sie hierbei die Möglichkeit, dass die Geschädigten durch die massive Gewalteinwirkung getötet werden, erkannt und dies zumindest billigend in Kauf genommen haben.Die vier Geschädigten erlitten multiple Stichverletzungen, die im Krankenhaus versorgt und in einem Fall durch eine Notoperation behandelt werden mussten.Drei der Angeschuldigten befinden sich in dieser Sache in Untersuchungshaft.