Ermittlungen nach Feuer in Fechenheim: Mieter soll Wohnungsbrand selbst gelegt haben

Nach den Flammen in einer Fechenheimer Wohnung geht die Polizei davon aus, dass der Mieter den Brand selbst gelegt und mit Benzin beschleunigt hat. Hintergrund der Tat mit Todesfolge könnte die bevorstehende Zwangsräumung der Wohnung gewesen sein.

Der Russe (64) und der Pole (36), die in der Nacht zum Samstag bei einem Wohnungsbrand in Fechenheim ums Leben kamen, waren nach Polizeiangaben in der Obdachlosenszene bekannt. Nach den bisherigen Ermittlungen spricht alles dafür, dass der Russe, der die Wohnung im ersten Obergeschoss angemietet hatte, das Feuer legte, teilte eine Behördensprecherin mit. Bei der Tat habe er Benzin als Brandbeschleuniger eingesetzt.

Toxikologisches Gutachten

Die Obduktion habe ergeben, dass die Männer an ihren tödlichen Verletzungen durch das Brandgeschehen starben, sagte die Polizeisprecherin weiter. Zur Frage, ob die beiden zum Zeitpunkt ihres Todes betrunken waren, werde ein toxikologisches Gutachten erstellt. Das Ergebnis sei allerdings erst in ein paar Tagen zu erwarten. Nachbarn hatten dieser Zeitung am Wochenende berichtet, dass der Mieter und sein Bekannter regelmäßig dem Alkohol zugesprochen hätten.

Die Kriminalpolizei war gestern mit einer genauen Brandursachenermittlung in der Wohnung beschäftigt. Dabei suchten sie auch nach dem Motiv für die Brandstiftung. Nach Informationen dieser Zeitung war der Russe kurz davor, aus der angemieteten Wohnung geworfen zu werden. Angeblich lag ein Räumungstitel vor, der Ende November vollstreckt werden sollte.

Hat der Russe das Feuer gelegt, um Sachschaden zu verursachen und sich so an seinem Vermieter zu rächen? Wollte der Mieter sich selbst und seinen Bekannten töten? Oder geriet die Brandstiftung derart außer Kontrolle, dass die beiden dabei ums Leben kamen? Diesen und vielen anderen Fragen gehen die Ermittler nun nach.

Noch keine Rückkehr

Die Polizei hatte das Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen nach den Löscharbeiten in der Nacht zum Samstag versiegelt. Wann die Bewohner zurückkehren können, ist nach Behördenangaben noch unklar. Abgesehen von den zwei getöteten Männern wurden bei dem Brand vier Bewohner und zwei Polizisten verletzt, allerdings nur leicht: Sie kamen jeweils mit einer leichten Rauchgasvergiftung davon.

Der nächtliche Wohnungsbrand in der Martin-Böff-Gasse war der Polizei und Feuerwehr um etwa 0.30 Uhr gemeldet worden. Die meisten Hausbewohner hatten sich schon vor dem Eintreffen der ersten Einsätzkräfte ins Freie gerettet. Eine Mutter, die samt ihren drei Kindern im zweiten Obergeschoss eingeschlossen war, wurde von zwei Polizisten herausgeleitet. Das Feuer richtete einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 300 000 Euro an.