Wohnungspolitik: Mietpreisbremse: OB in Kritik wegen mangelnder Kooperationsbereitschaft

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sieht sich als Vorreiter, seine Koalitionspartner von CDU und Grünen im Römer betrachten ihn dagegen als „lonesome Rider“, als einsamen Reiter. Denn während Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Wohnungsbauministerin Priska Hinz (Grüne) in Wiesbaden die Mietpreisbremse für die landeseigene Nassauische Heimstätte (NH) vorstellten (siehe Seite 1), scherte Feldmann aus, lud zu einer eigenen Pressekonferenz in Frankfurt und feierte sich als Erfinder der Neuregelung. Das „Umdenken des Landes“ sei ein „Erfolg der Mieter und der neuen Frankfurter Wohnungspolitik“, sagte er und verwies darauf, dass er eine Mieterinitiative bei Hausbesuchen unterstützt habe.

„Kleinkariert“ nannte Grünen-Fraktionschef Manuel Stock das Verhalten des Oberbürgermeisters, der auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der NH ist. Auch beim CDU-Kreisvorsitzenden Jan Schneider kommt der Alleingang des Stadtoberhaupts nicht gut an: „Ein gemeinsames Auftreten in Wiesbaden wäre das richtige Signal gewesen, dass Stadt und Land hier Hand in Hand gehen.“ Der OB lasse die Kooperationsbereitschaft vermissen und beweise einmal mehr, dass es der Frankfurter SPD weniger um die Sache, sondern mehr um die parteipolitische Profilierung gehe.

Kommentar Der maximale Selbstoptimierer hat zum wiederholten Male zugeschlagen. Gestern feierte sich Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) wieder einmal selbst. clearing

Eine Mietenbremse gibt es längst bei der Wohnungsbaugesellschaft ABG Holding. 2016 beschloss der ABG-Aufsichtsrat mit Feldmann an der Spitze, dass die frei finanzierten Wohnungen der städtischen Gesellschaft um maximal fünf Prozent in fünf Jahren steigen dürfen. Feldmann hatte im OB-Wahlkampf gefordert, diese Regelung auf die NH zu übertragen. Jetzt erfüllt das Land als Mehrheitseigner der NH diese Forderung weitgehend.

„Der Markt würde verzerrt“

Es gibt allerdings einen Unterschied: Während bei der ABG Holding alle Mieter in den Genuss einer Begrenzung der Mieterhöhungen kommen, werden bei der Nassauischen Heimstätte Einkommensgrenzen eingeführt. Das gefällt dem Oberbürgermeister nicht: „Die Einkommensgrenzen verhindern, dass der Mieten-Stopp für alle gilt“, kritisierte er.

CDU-Chef Schneider hingegen, der auch Frankfurter Baudezernent ist, verteidigt die Regelung: Es sei richtig, „dass die Landesregierung in ihrer Initiative den Augenmerk auf die kleinen und mittleren Einkommen richtet“. Auf diese Weise profitierten beispielsweise Familien mit zwei Kindern und einem Jahreseinkommen von rund 63 000 Euro. Mieter mit höheren Einkommen nicht zusätzlich zu fördern, so Schneider, sei ordnungspolitisch vollkommen korrekt, denn: „Wenn wir Wohlhabendere mit Steuermitteln unterstützten, würden wir den Markt verzerren.“ In der Folge könnten sich private Investoren zurückziehen, warnte er. Nach Ansicht von Planungsdezernent Mike Josef (SPD) haben die Mietpreisbremsen-Modelle bei ABG und NH „Vorbildfunktion“. Sie würden entspannend auf den Markt einwirken.

In Frankfurt hat die Nassauischen Heimstätte 16 255 Wohnungen. Diese sind vergleichsweise günstig. Das Unternehmen gibt als durchschnittliche Kaltmiete 6,64 Euro pro Quadratmeter und Monat an. Damit unterbietet die NH die städtische ABG Holding, die als Durchschnittsmiete 7,98 Euro angibt. Die NH-Wohnungen liegen jedoch meist in weniger begehrten Stadtteilen wie Sindlingen, Sossenheim oder Zeilsheim und sind älter als die ABG-Wohnungen.

Weitere Eingriffe gefordert

Teil des Pakets der schwarz-grünen Landesregierung ist auch die Deckelung der Mieterhöhungen nach Modernisierungen. „Das ist eine Maßnahme, die wir aus unserer Sicht auch bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG einführen sollten“, findet der Grünen-Fraktionschef Stock.

Für Feldmann und Josef ist der Mieten-Stopp nur ein erster Schritt. Sie forderten das Land zu weiteren Eingriffen in den Wohnungsmarkt auf. Ihrer Ansicht nach ist es nötig, wieder ein Zweckentfremdungsverbot für Wohnungen einzuführen, um gegen Spekulation vorgehen zu können. „Das Land muss die Grundlage dafür schaffen, dass wir kommunal mit Zweckentfremdungssatzungen arbeiten können“, sagte Josef. Er forderte zudem die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu verbieten und Eigenbedarfskündigungen zu erschweren.