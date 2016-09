Koalition bleibt bei Bebauungsplanbeschluss: Mike Josef steht zum Ernst-May-Viertel

Der neue Planungsdezernent Mike Josef (SPD) wird den Bebauungsplanbeschluss des Magistrats zum Ernst-May-Viertel nicht in Frage stellen. Politische Unterstützung erhielt Josef von den Koalitionspartnern CDU und Grüne. „Wir können es uns nicht leisten, dass Verfahren ewig dauern“, sagte Uli Baier (Grüne). Deshalb werde die Koalition am Aufstellungsbeschluss festhalten. In der Bürgerfragestunde des Ausschusses führte die Diskussion über das geplante Ernst-May-Viertel wieder einmal zwischen den alten Gegensatz zwischen Altbürgern und Neubürgern. Mitglieder von Bürgerinitiativen beklagten, dass Bornheim ohnehin schon der am dichtesten bebaute Stadtteil Frankfurts sei. Dem hielt der Planungsdezernent entgegen, dass auf der Warteliste des Wohnungsamtes 9000 bis 10 000 Haushalte stünden. Josef betonte, dass die beliebtesten Frankfurter Stadtteile auch die am dichtesten besiedelten seien. Urbanität entstehe nun mal über Dichte. Über die Bebauungsdichte würden auch Flächen geschont. Er, Josef, höre oft von Bürgern: „Ich will nicht, dass dichter bebaut wird, aber ich vermisse in meinem Stadtteil Einkaufsmöglichkeiten.“

Josef versicherte, dass er zu 100 Prozent darauf achten werde, dass in zukünftige Bebauungspläne ein Anteil von 30 Prozent Sozialwohnungen festgeschrieben werde. In welcher Form das Ernst-May-Viertel einmal realisiert werde, sei offen.

(tre)