Prozess in Frankfurt: Milde Strafe für verzweifelte Sekretärin

Als die Unregelmäßigkeiten im Juli 2014 ans Licht kamen, tat die 35-Jährige genau das Richtige: Sie begann in Raten, den Schaden zurückzuzahlen und gab sich trotz sofortigen Ausscheidens beim Arbeitgeber kooperativ – wohl wissend, dass man bei derartigen Straftaten nicht immer auf eine Bewährungsstrafe hoffen kann. Was genau war vorgefallen?

Kontonummern getauscht

Ein gutes Jahr zuvor hatte die Arbeitnehmerin ihre Position bei der Vermittlung von Veranstaltungsräumen und -technik sowie der Beratung von IHK-Mitgliedern dazu ausgenutzt, um die Rechnungen an Kunden über diverse Dienstleistungen mit einem einfachen Trick zu frisieren: Sie tauschte auf dem computergedruckten Rechnungs-Briefbogen die Kontoverbindung der Kammer einfach mit ihrer eigenen aus. Die Kunden merkten natürlich zunächst nichts – wer hat schon die Bankdaten anderer Firmen auswendig im Gedächtnis?

In 21 Fällen flossen größere und kleinere Beträge auf ihr Konto. Ein wunderbarer Nebenverdienst, der von der Frau allerdings nicht zum Aufpeppen des ansonsten eher bescheidenen Lebensstils verwendet wurde. Die Sekretärin mit offenbar osteuropäischem familiären Hintergrund hatte vielmehr ihre kranke Tante im Sinn, die sich dringend einer teuren Operation zu unterziehen hatte. Oder die an Depressionen leidende Schwester, der ebenfalls klinisch geholfen werden musste, die aber das dafür erforderliche Geld nicht hatte. Auch sie profitierte von der caritativen Lebenseinstellung. Möglicherweise wäre alles immer so weiter gelaufen.

Im Juli 2014 meldete sich bei der Kammer plötzlich einer der Kunden und hatte eine Nachfrage zu einer der Rechnungen, die er freilich bereits gezahlt hatte. Als man dem Anrufer sachkundig antworten wollte und deshalb in den Unterlagen kramte, stellte man fest, dass seine Zahlung überhaupt nicht auf dem Firmenkonto eingegangen war. Die nun hellhörig gewordenen Vorgesetzten überprüften daraufhin die Vorgänge in der Abteilung der Angestellten und deckten sämtliche Ungereimtheiten auf. Offenbar waren in den Unterlagen auch die Rechnungen mit den falschen Kontoangaben vorhanden.

Nun zahlt sie zurück

Die Kammer errang in der Folge einen zivilrechtlichen Titel als Grundlage für die Rückzahlungsforderungen gegen die Mitarbeiterin. Amtsrichter Philipp Hess besah sich gestern interessiert die Zahlungsbelege, wonach bereits 10 000 Euro an die geschädigte Kammer zurückflossen.

Weil sie mittlerweile beruflich anderweitig Fuß fassen konnte, ist die Frau auch in der Lage, den Rest des Schadens in Raten wieder gutzumachen – das Gericht nahm eine entsprechende Bewährungsauflage in sein Urteil auf. Im Strafmaß lag es in etwa zwischen den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung – an eine Gefängnisstrafe dachte wegen der guten Sozialprognose ohnehin niemand im Gerichtssaal.