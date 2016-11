Junge Zecher lieben das MyZeil

Partys, Prolls und Prügeleien – im MyZeil ist am späten Freitag- und Samstagabend die Hölle los. Feierwütige Jugendliche rücken in Scharen an, um sich im Supermarkt mit Alkohol einzudecken. Der Sicherheitsdienst und die Polizei haben alle Hände voll zu tun.