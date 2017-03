Ab heute dürfen türkische Staatsbürger aus Hessen im Konsulat in Sachsenhausen über die Einführung des Präsidialsystems in ihrem Heimatland abstimmen. Der Wahlkampf findet auch auf der Zeil statt, wo seit fünf Wochen die Organisation „Hayirplatformu“ mobilisiert.

Ali Ertem steht in einem Käfig an der Hauptwache und trampelt auf der Meinungsfreiheit herum, beziehungsweise auf „ifade özgürlügü“. So heißt das auf Türkisch, und so steht es auf dem Käfigboden geschrieben. An den Gitterstäben hängen Zettel. „157 Medien verboten“ steht auf einem, „5 Angriffe auf Redaktionsräume“ auf dem nächsten. „2622 Journalisten wurden arbeitslos“ auf einem weiteren. Auf Deutsch und Türkisch haben Ertem und seine Mitstreiter vom Bündnis „Hayirplatformu“ notiert, was sich in ihrem Heimatland seit dem sogenannten Putschversuch ereignet hat.

Dass der 66-Jährige in diesem Käfig an der Hauptwache steht, hat mit dem Referendum zur Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei zu tun. Von heute an können türkische Staatsbürger auch in Frankfurt darüber abstimmen. Das türkische Wort „Hayir“ heißt „Nein“. Und so lautet auch die Position des Bündnisses „Hayirplatformu“ zum Präsidialsystem.

30 Jahre abschütteln

„Hayirplatformu“ ist ein Zusammenschluss aus 14 Sport- und Kulturvereinen. Einer davon ist der „Verein der Völkermordgegner“, der sich auseinandersetzt „mit der Geschichte des türkischen Staates, der auf dem Völkermord an den Armeniern, Ponto-Griechen und Christen beruht“, wie Ertem erläutert. Er war 1965 als Lehrling zum Bergbau ins Ruhrgebiet gekommen, später studierte er Elektrotechnik und landete aus beruflichen Gründen in Frankfurt. Privat bildete er sich in Geschichte weiter. „Es hat mich 30 Jahre gekostet, das abzuschütteln, was mir in acht Jahren türkischer Schule eingetrichtert wurde.“

Panzer aus Pappmaché

Vor Ertems Käfig aufgestellt sind ein Kampfjet und ein Panzer aus Pappmaché sowie ein golden schimmernder Sultansthron. Darauf sitzt Salih Ahci, mit Samtumhang und Kopfbedeckung. „Wir müssen die Pluralität und Kollektivität schützen gegen den Faschismus“, sagt der 36-Jährige. Er lebt seit sechs Jahren in Frankfurt, studiert Philosophie. „Was mir an Deutschland gefällt, ist, dass es seine Vergangenheit so gut aufgearbeitet hat“, sagt er und wünscht sich gerade deshalb „Solidarität von unseren deutschen Nachbarn“.

Tatsächlich kommen die Aktivisten mit denen leichter ins Gespräch als mit ihren Landsleuten. „Mit den Befürwortern kann man nicht diskutieren, und die Gegner befürchten Repressionen“, berichtet Hilmi Tozan (43). Dabei, das betont Ertem, geht es dem Bündnis nur um Information und Mobilisierung für das Referendum, nicht um eine Anti-AKP-Veranstaltung.

Wer eine solche sucht, findet sie 20 Meter weiter. Dort hat die Organisation „Haziran“ einen Infostand aufgebaut, mit einem Transparent, auf dem Erdogan als Adolf Hitler karikiert ist, dazu die Forderung: „Schluss mit der AKP-Diktatur“.

Ärger habe es bislang kaum gegeben, nur „Verbalattacken wie ,Vaterlandsverräter‘“, berichtet Tozan. Ob die Abstimmung am 16. April das gewünschte Ergebnis bringen wird? Ertem gibt sich keinen Illusionen hin: Selbst wenn – der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan werde nicht aufhören, nach uneingeschränkter Macht zu streben. „Der Kampf wird weitergehen – und noch intensiver.“

142 000 Stimmberechtigte Von heute an können wahlberechtigte Türken in Frankfurt über die umstrittene Verfassungsreform in der Türkei abstimmen. Das türkische Generalkonsulat in Sachsenhausen ist das einzige Wahllokal in Hessen. clearing