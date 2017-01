Bernhard Bub lebt seit 35 Jahren im Lkw: Mit Leidenschaft fürs Kollektiv

Ahmadiyya-Gemeinde Junge Muslime räumen Silvestermüll weg

Frankfurt. Die Frankfurter Ahmadiyya-Gemeinde hat ihre Aufräum-Aktionen am Neujahrsmorgen jetzt auch auf die Stadtteile ausgedehnt. Außer am Eisernen Steg waren die Mitglieder erstmals auch in Nied und in Höchst im Einsatz. mehr