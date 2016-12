Silvesterkonzert in der Dreikönigskirche: Mit Pauken und Trompeten

Als der Kantor und Organist der Dreikönigskirche in Sachsenhausen Andreas Köhs vor 21 Jahren am Silvesterabend mit seiner Frau über den Eisernen Steg ging, fragte er sie, ob man nicht etwas unternehmen könne, damit die vielen Menschen an diesem Tag auch in die Dreikönigskirche kommen. Wenig später war das Silvesterkonzert als Idee geboren und umgesetzt.

Schwierige Finanzierung

Zusammen mit den Trompetern des Ensembles Quattromba mit Volker Bender, Lutz Mandler, und Thomas Markowic sowie der Perkussionistin Heidi Merz werden die rund 800 Konzertbesucher seitdem am Silvesterabend in den immer ausverkauften Konzerten „mit Pauken und Trompeten“ in das neue Jahr entlassen. Das musikalisch weit gespannte Repertoire umfasst Werke aller Epochen, von Barock über Jazz bis hin zu moderner, experimenteller Musik. Für ihre Zuhörer überlegen sich die Musiker in jedem Jahr ein anderes „Schmankerl“. Allerdings ist auch für Konzerte die Finanzierung in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden, was auch dazu geführt hat, dass Einsparungen notwendig geworden sind.

Während vor der Kirche die ersten Feuerwerke in den Himmel schießen und Knaller abgebrannt werden, war in der Kirche auch schon einmal ein Alphorn zu hören oder auch ein Muschelhorn. Selbst „Gurgelgesang“ wurde schon zum Besten gegeben. Den Musikern kam für diese Konzerte nicht zuletzt ihre Experimentierfreude zugute. Die Orchesterpartituren transponiert Kantor Andreas Köhs für die Orgel. Für das Jubiläumskonzert wurden Werke von Monteverdi, Bach, Endler, Händel und Reger in das Programm aufgenommen. Mit der 1904 von Max Reger komponierten „Tokata“ und „Fuge“ aus den 12 Stücken für Orgel stellt Köhs ein nur selten zu hörendes Orgelstück vor, das nicht zuletzt für seine Kompositionen bekannt ist.

Experimentierfreudig

Der Abschluss aller Silvesterkonzerte ist, wie könnte es auch anders sein, Händels Feuerwerksmusik vorbehalten, mit der die Besucher in den Silvestertrubel entlassen werden. In der Dreikönigskirche wird dieses Werk in einer neuen Bearbeitung des Kantors für Trompeten, Pauken und Orgel geboten. Nicht zuletzt durch die Orgel gewinnt dieses scheinbar so gut bekannte Stück von Georg Friedrich Händel eine neue, großartige, musikalische Ausstrahlung.

„Wir haben unsere Anfangszeit auf 22 Uhr und die Länge des Konzertes bewusst so gewählt, dass die Besucher danach entweder noch nach Hause zum Feiern gehen oder sich das Feuerwerk am Main ansehen können“, erläuterte der Kantor der Dreikönigskirche.

Karten für das Silvesterkonzert kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Heute können Karten noch bis etwa 16 Uhr bei Frankfurt-Ticket in der B-Ebene der Hauptwache gekauft werden, Telefon 1 34 04 00. Am Silvesterabend werden Restkarten in der Dreikönigskirche, Dreikönigsstraße 32, eine Stunde vor Konzertbeginn verkauft.