Ihr gehe es ähnlich, wie der „deutschen Allgemeinheit“, sagt Uta Harnischfeger. „Ich habe einen Durchhänger mit meinem afghanischen Flüchtling.“ Die Frankfurterin ist berufstätige Mutter dreier Kinder und kümmert sich zusätzlich um einen jungen Mann aus Afghanistan, der als minderjähriger Asylbewerber allein nach Deutschland kam. „Ich wollte mal jemandem bei den Hausaufgaben helfen, der dafür dankbar ist“, erklärt Harnischfeger ihre Motivation. „Anders als meine eigenen Kinder.“ Doch nun stehen die Prüfungen für den Hauptschulabschluss bevor und Harnischfeger hat große Zweifel daran, dass ihr Nachhilfeschüler sie bestehen wird. „Ich weiß nur noch nicht, wie ich es ihm sagen soll.“

Neun Helfer als Models

„Frau Uta“, wie der junge Afghane sie nennt, ist eine von neun ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern, die für eine gestern gestartete Kampagne der Koordinierungsstelle „Frankfurt hilft“ vor der Kamera standen. Auf Plakaten und Postkarten sollen sie in der ganzen Stadt zu sehen sein, um für die vielfältigen Möglichkeiten des Engagements in Sachen Integration zu werben.

Seitdem die massive Zuwanderungswelle von 2015/16 abgeebbt ist, sei das Thema Flüchtlinge in der Öffentlichkeit nicht mehr so präsent, sagt Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU). „Es kommen pro Woche nur noch eine Handvoll Asylbewerber zu uns nach Frankfurt.“ Aber die Frage der Integration sei drängender denn je, so Birkenfeld. „Denn das ist ein langjähriger Prozess.“

Dilek Akkaya, eine der beiden Geschäftsführerinnen der 2015 gegründeten Ehrenamtskoordinierungsstelle „Frankfurt hilft“, sagt: „Wir merken, dass weniger Menschen auf uns zukommen, die sich für Flüchtlinge engagieren möchten.“ Die zahlreichen Initiativen in Frankfurt, die im Zuge der Willkommenseuphorie ins Leben gerufen wurden, brauchen allerdings eher mehr als weniger Helfer. „Die Strukturen sind gewachsen, die Arbeit wird professioneller koordiniert, es gibt einen großen Bedarf“, sagt Akkaya.

Die von zehn örtlichen Stiftungen und der Stadt Frankfurt finanzierte Koordinierungsstelle hat deshalb gemeinsam mit den Flüchtlingsinitiativen die Plakatmotive entwickelt. Sie sollen in zwei Richtungen wirken: nach außen, um neue Helfer zu gewinnen, und nach innen, um die bisher Aktiven in ihrem Engagement zu bestärken. „Die Kampagne ist Einladung und Bekenntnis“, sagt Akkaya.

Skepsis im Freundeskreis

Was mit Bekenntnis gemeint ist, macht Stadträtin Birkenfeld deutlich. „Es gibt Helfer, die sich nicht trauen in ihrem Freundeskreis über ihr Engagement für Flüchtlinge zu sprechen“, sagt sie. „Auch deshalb wollen wir nach außen gehen und die Ehrenamtlichen stärken. Sie sollen spüren: Das, was wir machen, ist richtig.“

Zweifel daran, ob Integration immer gelingt, hätten auch Helfer selbst, sagt Marieke Schöning von der Kochinitiative „Über den Tellerrand“. „Vielleicht sogar stärker als andere.“ Da helfe es nur, darüber zu reden. Und Uta Harnischfeger, die ehrenamtliche Nachhilfelehrerin, betont, dass sie trotz aller schulischen Schwierigkeiten ihres Schützlings „wahnsinnig tolle Erfahrungen“ gemacht habe. Skepsis unter ihren Bekannten könne sie dadurch viel besser entgegnen. Die kommenden Wochen wird sie das auch von Plakaten aus tun – mit entschlossenem Blick in die Kamera und dem Satz: „Uta hilft.“