Hilfe für Berufs- und Studienorientierung an Gymnasien: Mit Speed-Dating zum Studium

Um Studenten Frustrationserlebnisse zu ersparen und um die Studienabbrecherquote zu senken, sollen Wissenschaftler der Goethe-Universität künftig in Schulen gehen und dort von ihrem Fach und den Anforderungen berichten. Was das bedeutet, haben Schüler der Ziehenschule bereits erlebt. Dort wurde die Universität beim Orientierungstag schon aktiv.

Manfred Eichenauer, Leiter der Ziehenschule, berichtet: „Es waren Referenten da, die über das Studium gesprochen haben und zudem 22 Studenten unterschiedlicher Richtungen, die in einer Art Speed-Dating den Schülern binnen zehn Minuten erklärt haben, was ihr Fach ausmacht.“ Eichenauer findet das Angebot toll. „Was es für uns als Lehrkräfte an Mehraufwand bedeutet, ist gering im Vergleich zum Nutzen.“ Dieser besteht in der Unterstützung „bei dem, was wir ohnehin verstärkt tun sollen: Berufs- und Studienorientierung“.

Seitens der Studienberatung ist Susanne Mombers für das Projekt zuständig. 30 Schulen sollen bis in drei Jahren ins Programm aufgenommen werden, kündigte sie an. Die Leiter der ersten sechs Schulen unterzeichnen heute die Vereinbarung mit der Goethe-Uni. Partner auf der Seite der Hochschule ist Vizepräsidentin Prof. Tanja Brühl. Die Politikwissenschaftlerin ist im Präsidium für die Lehre und die Studienberatung zuständig.

Drei der sechs Schulen stehen in Frankfurt – ausschließlich Gymnasien, denn die Studienberatung richtet sich an Schüler der Oberstufe. „Aber im Umland haben wir auch Gesamtschulen mit Oberstufe zu Partnern“, berichtet Mombers. Und das kann in Frankfurt auch noch so werden.

Die Wahl der Partner richtete sich für die Universität danach, wie schnell sie bereit waren, die damit verbundenen Verpflichtungen – die Lehrer sollten bei Fortbildungen auf die Expertise der Universität zurückgreifen – einzugehen. „Wir haben mit diesen Schulen schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet“, sagte Susanne Mombers. Denn schon bislang macht die Goethe-Uni Angebote für Schulen.

„Wir arbeiten schon seit Jahren mit der Universität zusammen. Bislang sind einige unserer Schüler noch zusätzlich zur Uni gegangen und haben da ein Schülerstudium gemacht. Sie haben richtige Scheine erworben, zum Beispiel in Mathematik“, berichtet Stefan Neureiter, Leiter der Ziehenschule. Er hofft, dass dieses Schülerstudium nun vielleicht auch auf andere als die naturwissenschaftlichen Fächer ausgedehnt wird. Von der Kooperation verspricht sich Neureiter zudem, dass auch die Lehrer durch den Blick, den die Wissenschaftler von außen auf die Schule werfen, lernen können.

Das dritte Frankfurter Gymnasium, das künftig mit der Goethe-Universität kooperieren wird, ist das Friedrich-Dessauer-Gymnasium in Höchst. Der Fachbereichsleiter Gesellschaftswissenschaften, Reinhard Bok, berichtet: „Es gibt seit Jahren in den Leistungskursen Biologie und Physik einen Wissenschaftstag in der Schule. Dann kommen Professoren und Dozenten, sie halten Vorträge oder bieten Workshops an. In der Physik ging es mal um Kernenergie, in Biologie um Krebs und andere Krankheiten“, sagt Reinhard Bok. Die Schüler profitierten enorm, und die Studienberatung durch Studenten könne ähnlich erfolgreich sein, ist er sich sicher. Deshalb wird er heute auch die Vereinbarung unterschreiben.