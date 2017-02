Interaktive Führung zeigt, was im Gutleut vor sich geht: Mit dem Smartphone durch das Gutleutviertel

Die interaktive Gutleutführung von Nadine Tannreuther (26) und Yasar Honneth (32) findet immer mehr Freunde. Doch sie stellt Herausforderungen – vor allem in der kalten Jahreszeit.

„Das Gutleutviertel ist ein zwei Kilometer langes Biotop der Kulturen, in dem rund 7000 Menschen aller Herkunft leben“, macht Nadine Tannreuther Lust auf ihre Tour. Dann klebt sie einen Zettel mit QR-Code an eine Hauswand, zückt ihr Smartphone und scannt die verpixelten Quadrate – und schon verschwimmen die Grenzen zwischen Spaziergang, Kino und Führung: Manuela Mock, Inhaber einer Boutique für Männer, die gerne Frauenkleider tragen, und der Feuerwerker Gunther Haarstark erzählen im Video, warum sich bei ihnen sogar Männer und Katzen wohlfühlen.

Fünf Stationen

„Ich bin einfach neugierig, wie man die neuen Medien in so eine Führung einbinden kann“, sagt die Teilnehmerin Julia Endres. Und Daniel Schmidt, der eher zufällig dazugestoßen ist, ergänzt: „Wenn du vor einem Geschäft oder einem Hotel stehst und die Menschen im Film selbst ihre Geschichten erzählen, dann ist das viel persönlicher.“

Gut zwei Jahre ist es jetzt her, dass Nadine Tannreuther und ihr Partner Yasar Honneth aus Wiesbaden als Mediendesign-Studenten für ein Projekt der Hochschule Darmstadt mit Kamera und schweren Stativen durchs Viertel gezogen sind, um Sehenswürdigkeiten, vor allem aber Erlebnisse und Stimmungen einzufangen. Die Eindrücke eignen sich für Führungen, aber auch für eigene interaktive Spaziergänge durch den Stadtteil. Fünf Stationen können in gut zwei Stunden angesteuert werden, vom Hauptbahnhof über den Baseler Platz mit Manuela Mocks ungewöhnlichem Geschäft „Transnormal“ und dem Hotel Roomers, weiter über den Westhafen Richtung Milchsackgelände mit den Ateliers des Feuerwerkers Gunther Haarstark und des Sprachakrobaten Peter P. Peters.

„Mit bis zu 30 Teilnehmern sind wir im Sommer auch schon länger unterwegs gewesen“, freut sich Tannreuther. Doch in den Wintermonaten ist es anders: Dann finden sich weniger Interessierte zusammen, die Finger werden beim Tippen auf dem Smartphone steif vor Kälte, auch das Scannen des QR-Codes will nicht so richtig klappen. „Bei milderen Temperaturen macht es mehr Spaß“, sagt Tannreuther.

Einen mehrstelligen Betrag haben sie und Honneth bereits für die Filmsequenzen investiert, die auch Interviews mit Urgesteinen wie dem langjährigen Pfarrer der evangelischen Gutleut- und späteren Hoffnungsgemeinde Johannes Herrmann enthalten, Herrmann erzählt von den Gegensätzen im Quartier und der Kaffeestube Gutleut als gewünschten Treffpunkt für ärmere und für reichere Menschen etwa aus dem Westhafenviertel. „Die Filme dauern zwar nur wenige Minuten, aber dafür hat man viel Zeit und Geld in die Technik und die Fahrtkosten gesteckt und den Leuten natürlich auch vor Ort Verpflegung angeboten“, sagt Tannreuther.

Noch nicht wetterfest

Nun stelle sich die Frage, welche weiteren Kosten anfallen und ob sich das Projekt irgendwann selbst mit einem kleinen Erlös trägt, der wiederum für weitere Ideen zur Vernetzung des Gutleutviertels bereitstehen könnte. „Die QR-Codes zu erstellen, das ist die wenigste Mühe“, sagt Tannreuther. Doch um sie für eine Führung dauerhaft zu nutzen, müsste man sie auf wetterfeste Schilder statt auf einfache Folien drucken. „Herr Honneth und ich arbeiten an einem Finanzierungskonzept und hoffen auf einen Schneeballeffekt, wenn erst einmal die ersten wetterfesten QR-Schilder etabliert sind.“

Finanzierung ist schwierig

Schwierig sei die Frage, ob man etwa zur Refinanzierung für die Führungen Geld nehmen oder das Angebot gerade jenen kostenfrei bereitstellen sollte, die auf ihre Ausgaben schauen müssen. Und auch mit dem Sponsoring durch beteiligte Geschäfte ist es nicht überall so einfach. So hat Manuela Mock zwar gerne mitgemacht, da sie offen für neue sympathische Ideen ist, die etwas über sonst wenig bekannte Welten vermitteln. Als für sich werbende Investorin aber kommt sie nicht in Frage.

„Ich mache Gäste und Kunden glücklich, die zum Gucken kommen und dann wieder als Gästinnen und Kundinnen gehen“, erzählt sie im Film augenzwinkernd. „Denn viele Leute fahren ja mit dem Auto oder der Straßenbahn am Baseler Platz vorbei und sehen mein Geschäft gar nicht richtig“, stellt sie fest.

Allerdings sorgen dieser Umstand und das spezielle Angebot dafür, dass es auch keine Laufkundschaft gibt, die sie mit einem Schild mit QR-Code vor ihrem Laden ansprechen möchte. „Denn auf größere Besucherscharen bin ich nicht eingestellt“, räumt sie ein.