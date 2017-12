Nahverkehr: Mit der Bahn zur Party und zurück

„Und wie kommen wir dann nach Hause?“ Die Frage stellen sich viele, die nach Frankfurt zum Feiern kommen oder bis tief in die Nacht arbeiten müssen. Für die Nachtaktiven hat der RMV sein Angebot am Wochenende ausgeweitet. Vier S-Bahnen fahren nun die Nacht durch. Auch das Umland wird mit Regionalbahnen besser angebunden.

Eine Metropole wie Frankfurt schläft nie ganz. Irgendwer ist immer wach. Der Bäcker beginnt seine Schicht früh um 1 Uhr. Musiker und Diskjockeys treten erst nach Mitternacht auf die Bühne und das Partyvolk zieht am Wochenende erst ab 22 Uhr in die Clubs und Bars. Selbst manche Kinovorstellung geht bis 2 Uhr in der Frühe.

Frankfurt hat auch in der Nacht kulturell viel zu bieten. Das zeichnet die Stadt aus und lockt Nachtschwärmer aus ganz Hessen an. Bus und Bahn fahren für sie aber nur eingeschränkt. Wen Konzerte, Clubs und Partys nach Mitternacht nach Frankfurt ziehen, dem stellt sich jedes Mal die gleiche leidige Frage: Wie komme ich wieder nach Hause?

Für das Wochenende und vor Feiertagen hat darum der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) seit vergangenem Samstag seinen Nachtfahrplan ausgeweitet. Es fahren nun mehr S-Bahnen innerhalb Frankfurts und im Rhein-Main-Gebiet. Während bisher nur die S 8 stündlich zwischen Wiesbaden über Frankfurt bis Hanau die ganze Nacht hindurch fuhr, kommen nun noch die Linien S 1, S 3, S 4, und S 5 hinzu (siehe Text rechts).

Tunnelbau schränkt ein

Die Nachtbahnen fahren aber bis zum Sommer 2018 mit Einschränkungen. Die Bauarbeiten im Frankfurter S-Bahn-Tunnel betreffen auch die zusätzlichen Nachtangebote. Konstablerwache oder Hauptwache fahren auch sie nicht an, solange im Tunnel gebaut wird. So heißt es für Fahrgäste der S 4 von Kronberg und der S 5 von Friedrichsdorf schon am Hauptbahnhof: „Bitte alle aussteigen.“ Die S 3 fährt währenddessen nur zwischen Darmstadt und Südbahnhof. Nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen sind, fahren die Bahnen dann wieder ihre gewohnten Linienwege und am Wochenende in der Nacht im Stundentakt.

Wer von weiter außerhalb kommt, der hat mit dem veränderten Fahrplan des Nachts nun auch mehr Möglichkeiten. Zusätzliche Nachtzüge verbinden etwa Frankfurt mit den Studentenstädten Marburg und Gießen. Auch nach Mannheim oder Limburg fahren zusätzliche Nachtzüge.

Was sich geändert hat Am Wochenende und vor Feiertagen fahren folgende S-BahnLinien nachts im Stundentakt: Die S 1 zwischen Wiesbaden und Ober-Roden. Sie wird bis zum Sommer 2018 jedoch zwischen Frankfurt Hauptbahnhof

Fragt man die Leute nachts am Bahnhof, sagen viele, dass ein solches Angebot längst überfällig war. Besonders für jene, die aus umliegenden Städten und Gemeinden kommen. Manchem blieb bisher nur, das Auto zu nehmen. Dann gab es aber immer den Fahrer, der auf Alkohol zu verzichten hatte. Außerdem musste man einen Parkplatz suchen oder Parkhausgebühren zahlen.

Die Frage, wie man nach Hause kommt, stellte sich aber auch Frankfurtern aus den äußeren Stadtteilen. Zwar können sie mit Nachtbussen ans Ziel gelangen. Diese fahren aber umständliche Routen. So saß mancher über eine Stunde im Bus, während er sich nur nach seinem Bett sehnte.

Eine Frage der Sicherheit

Das zusätzliche Angebot finden aber nicht alle reizvoll. „Nachts mit der S-Bahn fahren? Das würde ich nicht machen, wenn ich allein unterwegs bin“, sagt etwa Nadine Jung, die am Frankfurter Hauptbahnhof mit Freundinnen auf ihren Zug wartet. „Das wäre mir zu unsicher.“ Daran ändere auch das Sicherheitspersonal nichts, das in S-Bahnen und Regionalzügen ab 20 Uhr mitfährt und im Ernstfall eingreifen soll. „Sicherheitsmänner sind natürlich auch bei den zusätzlichen Nachtfahrten mit dabei“, versichert Maximilian Meyer vom RMV. Jung beruhigt das wenig. Nehme sie die S-Bahn, müsse sie schließlich am Bahnsteig warten und da sei kein Sicherheitspersonal.