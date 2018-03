Angeberwissen: Mit diesem Oster-Wissen kannst du sogar deine Oma beeindrucken

Wovon hängt es ab, wann Ostern gefeiert wird?

Das Osterdatum zu berechnen gehörte jahrhundertelang zu den kniffligsten Problemen der Mathematik. Selbst Genies wie Carl Friedrich Gauß irrten sich gelegentlich. Unser Kalender richtet sich nämlich nach dem Sonnenjahr, das Osterdatum aber nach dem Mond. Mit Computern fällt die Berechnung leichter. Der Ostersonntag ist dabei stets der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Da der Frühlingsanfang auf den 21. März festgelegt wird, fällt der Ostersonntag frühestens auf den 22. März und spätestens auf den 25. April. Der 26. April ist zwar rechnerisch möglich, allerdings wird Ostern in diesem Fall eine Woche vorher gefeiert.

Was wird an Ostern gefeiert?

Ostern ist das wichtigste christliche Fest. Nach christlichem Glauben überwand der am Karfreitag gekreuzigte Jesus am Ostersonntag den Tod und erfüllte damit seinen göttlichen Erlösungsauftrag auf Erden. Den Termin des ältesten christlichen Jahresfestes legte das Konzil von Nicäa im Jahr 325 so fest, dass es immer auf den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond fällt. Ostern schließt die 40-tägige Fastenzeit (Passionszeit) ab. Zu Beginn der Feier werden Osterfeuer und Kerzen als Lichtsymbole für das Leben gesegnet. Das vermutlich älteste Symbol ist das Osterlamm, das für den auferstandenen Christus steht. Es entstand aus dem jüdischen Ritual, zum Pascha-Fest ein Lamm zu schlachten.

Was ist der Gründonnerstag?

Christen gedenken an diesem Tag des letzten Abendmahls Jesu im Kreis seiner Jünger. Mit dem Tag beginnt nach christlicher Vorstellung sein Leiden und Sterben. Nach der Messe werden daher häufig Blumen, Schmuck und Kerzen aus der Kirche entfernt. Auch Kirchenglocken schweigen bis in die Nacht auf Ostersonntag. In manchen Gegenden ist es Brauch, stattdessen mit Ratschen oder Rasseln Lärm zu machen. Die Herkunft des Wortes ist unbekannt. Dazu gibt es mehrere Theorien. Ob das „grün“ im Namen tatsächlich auf das mittelhochdeutsche Wort „greinen“ (wehklagen) zurückgeht, ist umstritten. Mit dem Tag beginnt das Leiden und Sterben Jesu, die Passion. Nach der Messe werden daher häufig Blumen, Schmuck und Kerzen aus der Kirche entfernt.

Was ist der Karfreitag?

Am Karfreitag gedenken Christen der Leidenszeit und des Todes Jesu. Der biblischen Überlieferung nach wurde der Sohn Gottes an diesem Tag in Jerusalem wegen Aufruhr und Gotteslästerung verurteilt und auf dem Hügel Golgatha gekreuzigt. Schon seit dem frühen Christentum wird der Freitag vor Ostern als stiller Tag der Buße, des Fastens und des Gebets begangen. In Gottesdiensten, die im Zeichen der Trauer stehen, werden die Stationen des Kreuzweges Christi nachvollzogen. Der Name leitet sich vom althochdeutschen Wort „kara“ ab, das Trauer oder Wehklage bedeutet. Karfreitag ist in vielen christlich geprägten Ländern ein gesetzlicher Feiertag.

Was ist der Ostersonntag?

Christen feiern am Ostersonntag die Auferstehung von Jesus Christus. Ein alter Brauch ist es, in der Nacht zuvor Osterfeuer abzubrennen und die Osterkerze zu entzünden. Das Osterlamm symbolisiert den auferstandenen Christus. (dpa)

Warum gibt es den Ostermontag?

Am dritten Tag nach der Kreuzigung Jesu sind nach dem biblischen Lukasevangelium zwei Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus einem Unbekannten begegnet. Sie erkannten in dem Fremden erst Christus, als er mit ihnen an einem Tisch das Brot teilte. Theologen lesen aus der Geschichte, dass Glaube eine Herausforderung sei, denn erst die Begegnung am Ostermontag habe die Jünger vom göttlichen Wunder überzeugt. Sie kehrten nach Jerusalem zurück und verbreiteten dort die Botschaft von der Auferstehung des Herrn. Daraus entwickelte sich am zweiten Osterfeiertag der Brauch des Emmaus-Ganges, der auch zum weltlichen Osterspaziergang wurde.

Warum heißt Ostern eigentlich Ostern?

Auch gibt es mehrere Theorien. Die eine besagt, dass der deutsche Name „Ostern“ auf die Göttin „Ostara“ zurückgeht. Sie gilt allerdings als widerlegt. Naheliegend ist die Verbindung von „Ostern“ und „Osten“.

Was bedeutet Karwoche?

Der Name ist von dem althochdeutschen Wort „kara“ (chara) abgeleitet und bedeutet Sorge, Kummer. Es ist auch möglich, dass die Bedeutung der Wörter „Carena“ oder „Carina“ (fasten mit Brot und Wasser) mitschwingt.

Was ist der Palmsonntag?

Der Tag erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem. Die Palme ist dabei als Zeichen seines Königtums zu werten. In unserer Klimazone wurden die Palmen durch ein Gebinde aus „Palmkätzchen“ ersetzt, die zu dieser Zeit blühen. Je nach Region sind sie festlich geschmückt.

Warum ist das Ei ein Ostersymbol?

Das Ei hat die Bedeutung eines Fruchtbarkeitssymbols, ist ein Sinnbild des Lebens. Als ursprünglich heidnisches Symbol wird es seit dem 12. Jahrhundert als Auferstehungssymbol in der Kirche gefeiert. Gefärbte Eier werden zum ersten Mal im 13. Jahrhundert erwähnt. Die Bezeichnung „Ostereier“ erscheint erstmals 1615 in Straßburg. Seitdem gehören zum Osterfest die gefärbten oder bemalten Ostereier. Die Eier waren bereits im 4. Jahrhundert Grabbeigaben in römisch-germanischen Gräbern. In der Fastenzeit durften früher keine Eier gegessen werden. Weil sie deshalb über die Fastenzeit hinaus haltbar gemacht werden mussten, wurden sie gekocht und an Ostern verschenkt. Die Ostereiersuche ist seit dem 19. Jahrhundert ein Osterbrauch. Um das einst heidnische Fruchtbarkeitssymbol entwickelte sich ein wahres Kunsthandwerk, vor allem in Osteuropa.

Welche Bedeutung hat der Osterhase?

Der Hase als österlicher „Eierbringer“ ist erstmals im 17. Jahrhundert belegt und zwar an Rhein, Neckar und Saar. Nach Gräfin Schönfeldt bringt der Hase schon seit dem 16. Jahrhundert die Ostereier. Die Kirchenväter sehen in dem Hasen das Bild des schwachen und ängstlichen Menschen, der gejagt wird und der sich vor den Verfolgern in den Felsen (Christus, Kirche) flüchtet. Bei Klemens v. Alexandrien u.a. wird der Hase zum Bild der Fruchtbarkeit und Unkeuschheit. Auf den alten Schöpfungsbildern ist der Hase entweder Gottessymbol, ein Symbol des flüchtigen Menschenlebens oder der Fruchtbarkeit. Ambrosius sah im Hasen ein Symbol der Auferstehung, „wegen der mit der Jahreszeit wechselnden Färbung“. Volkskundler vermuten, dass der fortpflanzungsfreudige Feldhase zum Eierlieferanten wurde, weil er als Symbol des Lebens die zur Osterzeit erwachende Natur versinnbildlichen soll. (dpa)

Was hat es mit der Osterkerze und dem Osterfeuer auf sich?

Traditionen großer Feuer zum Frühlingsbeginn sind seit Jahrtausenden überliefert. In heidnischer Zeit sollten die Flammen den Winter vertreiben. Mit der Christianisierung Mitteleuropas wurde der Kult von der Kirche umgedeutet. Das Feuer stand nun für die Freude über die Auferstehung Jesu, das „Licht der Welt“. An gesegneten Feuern wird die Osterkerze als Licht Christi entfacht und in die noch dunkle Kirche getragen. Das Feuer symbolisiert die Freude über die Auferstehung Jesu. An gesegneten Feuern wird die Osterkerze als Licht Christi entfacht und in die noch dunkle Kirche getragen. (dpa)

Quellen: Kirchhoff, Hermann: Christliches Brauchtum. Von Advent bis Ostern. München 1984; katholisch.de; dpa