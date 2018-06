Klugscheißer-Wissen: Mit diesen 10 Sprüchen werdet ihr bei jedem Public-Viewing zum Experten!

1. „Deutschland kämpft gegen den Fluch der Titelverteidiger.“

Nichts lässt einen Experten so kompetent wirken wie Skepsis, denn nur Ahnungslose sind optimistisch. Und tatsächlich sieht sich die Deutsche Mannschaft einem großen Fluch ausgesetzt: Es droht das Vorrundenaus! Seit 2002 ist der amtierende Weltmeister meist in der Vorrunde ausgeschieden: 2002 Frankreich, 2010 Italien und 2014 Spanien. Nur Brasilien schaffte es 2006 immerhin bis ins Viertelfinale. Überhaupt wurde in der Geschichte der WM der Titel nur zweimal verteidigt (1938 Italien und 1962 Brasilien). Es sieht also wirklich nicht gut aus.

2. „Im Falle eines Punktegleichstandes in der Vorrunde zählt erst die Tordifferenz, dann der direkte Vergleich!“

Sie wissen nicht was dieser Satz bedeutet? Kein Problem: Die Sofaexperten werden ihn entspannten abnicken und ihr Wissen loben. Falls doch Nachfragen kommen, wiederholen Sie den Satz einfach und lassen ihr Statement mit einem verächtlichen Blick ausklingen. Funktioniert immer!

3. „Früher hat auch niemand die Nationalhymne mitgesungen!“

Es ist inzwischen traditionell der erste Aufreger schon bevor das Spiel angepfiffen wurde: Einige Spieler der Nationalmannschaft singen die Hymne nicht mit. Skandal! Doch halb so wild: Früher hat das aus Prinzip niemand getan: Die Elf von 74 sieht beispielsweise geschlossen so aus, als hätten sie das Lied noch nie in ihrem Leben gehört. Es bleibt also bei der überraschenden Erkenntnis: Fußballer spielen Fußball, oder sagte Beckenbauer etwa einst: „Geht´s raus und singt´s Hymnen“?

4.„Panama dürfte eigentlich gar nicht dabei sein!“

Zugegeben: Es ist an sich schon ein Fun-Fact, dass Panama überhaupt dabei ist, doch zum Experten werden Sie erst, wenn Sie erzählen, dass das so eigentlich gar nicht sei dürfte. Es war der 10. Oktober 2017 als Panamas Mittelstürmers Blas Pérez den Ball in der 53. Minuten neben das gegnerische Tor kullern ließ. Doch Schiedsrichter Walter Lopez entschied auf Tor und Panama gewann das Spiel gegen Costa-Rica schließlich mit 2-1. Da parallel die USA gegen Trinidad und Tobago verlor, war die WM-Teilnahme perfekt. Jedoch nur dank eines Phantomtors.

5. „Messi droht das Schicksal des Unvollendeten!“

Dieser Spruch lässt sich natürlich nur in Spielen der Argentinischen Nationalmannschaft anwenden, oder wenn das Gespräch zufällig auf Lionel Messi kommt. Der argentinische Zauberfuß hat in seiner Kariere alles erreicht, nur ein WM-Titel blieb ihm bislang verwehrt. Denn seit 2006 ist er mit seinen „Gauchos“ jeweils gegen Deutschland aus dem Turnier geflogen und mit nun schon 30 Jahren ist diese Weltmeisterschaft vermutlich seine letzte Chance.

6. „Wenn Spanien oder Deutschland nur Gruppenzweiter wird, während der andere Gruppenerster wird, können beide Mannschaften erst im Finale aufeinandertreffen!“

Solche oder ähnliche Sprüche verlangen zwar etwas Vorbereitung, lassen Sie jedoch unfassbar schlau wirken. Suchen Sie sich online einen Turnierrechner oder studieren Sie den Spielplan und suchen Sie sich beliebige Gesetzmäßigkeiten heraus, wie zum Beispiel: „Es ist möglich, dass Deutschland in den KO-Runden nur gegen europäische Teams spielt!“ Ganz wichtig ist auch: „Mannschaften aus derselben Vorrunde können frühstes wieder im Finale aufeinandertreffen!“

7. „Für den Titel bekommen die Spieler der deutschen Nationalmannschaft jeweils 350 000 Euro vom DFB.“

Das sind 50 000 Euro mehr als noch vor vier Jahren, doch ein Klacks im Vergleich zu den Spaniern. Die bekämen bei einem Titelgewinn 800 000 Euro von ihrem Verband ausgezahlt. Diese Zahlen sind jedoch nicht erstaunlich, immerhin erhält der siegreich Verband von der Fifa eine Prämie von 32,3 Millionen Euro. Mit dieser kleinen Anekdote runden Sie ihren Experten-Charme ab: Auch der nigerianische Verband bereits seine Prämien geregelt. Vor vier Jahren sah das noch anders aus: Damals hatten die „Super Eagles“ ihre Prämien nicht schon vor dem Turnier besprochen. Es kam wie es kommen musste: Plötzlich steht die Mannschaft im Achtelfinale und weiß nicht wie viel Geld sie dafür bekommt. Die Folge war ein Trainingsstreik, der erst beendet wurde, als der nigerianische Sportminister nach Brasilien flog und vier Millionen Dollar in bar unter den Spielern verteilte.

Das Maskottchen der Fußball-WM 2018, Wolf Zabivaka

8. „Zabivaka bedeutet auf Russisch >Der einen Treffer erzielt<."

Das ist nämlich der Name des diesjährigen Maskottchens. Mehr als eine Millionen Russen nahmen an der Namensabstimmung teil. Zabivaka ist ein Wolf mit roter Hose, weißem Trikot mit blauen Ärmeln und einer erstaunlich großen orangenen Brille. Die Fifa beschreibt ihr Maskottchen als „fröhlich, charmant und selbstbewusst“, wir sind einfach nur froh, dass er eine Hose trägt. Die Bilder von Goleo, dem Maskottchen von 2006, geistern uns immer noch durch den Kopf.

Löwe Goleo VI, das Maskottchen für die Fußball-WM 2006

9. „Bei bisher 20 Weltmeisterschaften gab es nur acht verschiedene Sieger.“

Brasilien (5), Deutschland (4), Italien (4), Argentinien (2), Uruguay (2), Frankreich, England und Spanien bilden den kleinen Kreis der bisherigen Sieger unter den 77 Nationen, die bislang an einer WM teilnahmen. Nach dieser WM werden es 79 sein, da mit Island und Panama zwei Neulinge die Qualifikation geschafft haben. Ob eine weitere Mannschaft in den Kreis der acht Sieger einziehen kann, bleibt jedoch abzuwarten.

10. „Abgesehen vom allerersten hat Deutschland bisher alle Elfmeterschießen bei einem großen Turnier gewonnen!“

Es war 1976 als Uli Hoeneß den Ball in den Belgrader Nachthimmel schießt und Antonin Panenka mit seinem Lupfer zur Legende wurde. Doch seitdem sind die Deutschen bei einem Elfmeterschießen unschlagbar. 82 erwischt es Frankreich, 86 hält Toni Schumacher vier mexikanische Schüsse, 90 lernen die Engländer das Verlieren und behalten diese Tradition auch 1996 bei, 2006 hat Jens Lehmann einen Zettel im Stulpen und 2016 verschießen gleich drei Deutsche und vier Italiener doch Manuel Neuer und Jonas Hector werden zu Helden.