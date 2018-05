Gibt es etwas Schöneres, als gemeinsam mit den besten Freunden an einem schönen Sommerabend im Park zu grillen? Doch allzu schnell wird der eifrige Grillmeister dabei zu einer Belastung für andere Menschen, die Würstchen verkohlen und am Ende sammelt er auch noch mieses Karma, weil es seinen Müll zurücklässt. Mit diesen sieben Tipps wirst du zum Grill-Vorbild!

1. Auf Einweggrills verzichten!

Ein Einweggrill sieht auf den ersten Blick praktisch aus, wirklich schmackhaft wird das Essen darauf aber sicher nicht. Das Grillgut liegt viel zu nah über der Kohle, giftige Stoffe entstehen, Aluminium geht ins Essen über und von den zwei kleinen Steaks, die auf einen Einweggrill passen, wird auch kein Mensch satt. Wie praktisch, dass Einweggrills in Frankfurter Parks verboten sind, selbst auf den offiziellen Grillplätzen: „Der Grill muss mindestens 30 cm Abstand zum Boden haben“, erklärt Bernd Roser vom Grünflächenamt. Also besser gleich zum soliden Kugelgrill greifen. Wer am liebsten auf dem deutlich gesünderen Elektrogrill grillt, muss leider enttäuscht werden: Steckdosen gibt es auf Frankfurter Grillplätzen nicht.

2. Pack deinen Grill zu Hause aus!

Es klingt albern, doch das Grünflächenamt bittet nicht ohne Grund: Pack deinen neugekauften Grill schon zu Hause aus. Viele Menschen machen das nämlich erst im Park, erklärt Bernd Roser. Die großen Mengen an Verpackungsmüll verstopfen dann nicht nur die Mülleimer vor Ort, sondern müssen auf Kosten der Steuerzahler entsorgt werden. Einfach den Grill zu Hause auspacken und aufbauen, spart daher nicht nur Stress im Park, sondern auch Geld.

3. Investiere vorher in gutes Equipment!

Wie man es macht, man macht es falsch. Grillt man direkt auf dem Rost, tropft das Fett in die heiße Kohle und es entstehen krebserregende poly­zyklische aromatische Kohlen­wasser­stoffe (PAK). Vor allem die Kruste des Grill­guts kann dann hohe Schad­stoff­mengen enthalten. Eine Aluschale kann das verhindern, hat jedoch ebenfalls Nachteile. So kann Aluminium in das Grillgut übergehen, was ebenfalls gesundheitsschädlich ist. Die Lösung sind wiederverwendbare Grillschalen aus Edelstahl, Keramik oder Emaille. Diese sind unter Namen wie Grillkorb, Gemüsekorb oder Grillplatte im Baumarkt, im Diskounter oder online erhältlich.

4. Lass dir Zeit!

Grillen ist kein Fast-Food! Es braucht einfach etwas Zeit, bis die Kohle perfekt und das Grillgut auch wirklich gut ist. Alles was dieses Vorhaben beschleunigen soll, ist Unsinn: Spiritus, Benzin, Lampenöl und was dem gemeinen Grill-Hektiker sonst noch so einfällt, um die Glut zum Brennen zu bringen, sind nicht nur hochgefährlich, sondern auch äußerst ungesund. Auch der Föhn, der häufig im heimischen Garten gezückt wird, führt eher dazu, dass der gewöhnliche Liguster in Flamme steht, als dass das Fleisch leckerer schmeckt.

5. Sei Tolerant!

Auch Vegetarier und Veganer haben Spaß am Grillen und auch wenn manch einer es kaum glauben mag, das kann sogar gut schmecken. Etwas Rücksicht ist also nicht verkehrt. Veggie-Grillgut und Fleisch getrennt auf den Rost legen und mit unterschiedlichem Grillbesteck wenden, hat noch niemandem einen Zacken aus der Grillkönig-Krone gebrochen. Blöde Sprüche sind an einem schönen Grilltag übrigens so unnötig wie eine krebserregende Bierkruste. Das gilt für beide Seiten: Auch Vegetarier, die sich auf einem Grillplatz über Fleischgeruch aufregen, machen irgendetwas falsch.

6. Entsorge alles korrekt!

Holzkohleasche ist kein Biomüll. Das Umweltbundesamt betont: „Schwermetalle aus der Luftverschmutzung, die von den Bäumen aufgenommen wurden, sind in der Asche konzentriert vorhanden. Dazu kommen organische Schadstoffe wie Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die bei der unvollständigen Verbrennung im Grill entstehen.“ Auf öffentlichen Grillstellen gibt es daher entsprechende Entsorgungsstellen. Zu Hause gehört die Kohle ausgekühlt in den Restmüll.