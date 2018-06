Herr Prof. Dr. van Dick, die WM startete ziemlich mies und enttäuschend für Deutschland, aber noch ist nichts verloren. Wie schaffe ich es jetzt als Fan optimistisch zu bleiben?

Van Dick: Wir Psychologen sprechen von Dissonanzreduktion. Die widersprüchlichen Gefühle und Informationen („Wir sind Weltmeister“ bzw. „Wir wollen den Titel verteidigen“ und „Wir haben das erste Spiel verloren“) schaffen ein Unwohlsein und schlechte Laune. Das reduzieren wir, indem wir zusätzliche Informationen hinzufügen, die das System wieder in Gleichgewicht bringen, wie „Holland und Italien haben es gar nicht erst zur WM geschafft - wir sind also mindestens besser als die“, „Spanien, Argentinien und Brasilien sind in Ihren ersten Spielen auch nicht souverän aufgetreten“ usw. Dies baut die Spannung ab und wir können wieder optimistischer in die Zukunft sehen, ohne ständig zu hadern.

Enttäuschung führt gerade im Fußball häufig zu Wut. Wie gelingt es mir meine Enttäuschung anders zu kanalisieren?

Van Dick: Man muss sich ganz bewusst sagen, dass es sich hier nur um eine Nebensache handelt und im Sport kann es immer nur einen Gewinner geben. Man kann sich vielleicht auch vorstellen, wie es denjenigen geht, die nur für die WM nach Russland gereist sind und viel Geld und Mühe darauf verwandt haben, ein Ticket zu bekommen. Auch diese Personen kommen damit zurecht und nutzen nach einem Ausscheiden ihrer Mannschaft die Gelegenheit, ein fremdes Land kennen zu lernen. Und auch wir können uns mit vielen schönen Dingen beschäftigen, die außerhalb des Fußballs liegen. Aber noch ist ja nichts verloren, die deutsche Mannschaft ist traditionell eine Turniermannschaft, die sich steigern kann und wird!

Hilft es wenn ich mir einen Spieler raussuche und ihm die Schuld für meine schlechte Laune gebe?

Van Dick: Es hilft vielleicht für mein eigenes Gleichgewicht, aber es schadet der Sache, wenn sich z.B. die deutsche Presse jetzt kollektiv auf den einen oder anderen Spieler „einschießen“ würde. Das kommt dann auch im deutschen Mannschaftsquartier an und schafft dort Unruhe.

Nun steht Deutschland mit dem Rücken zur Wand und darf sich keinen Fehler mehr erlauben. Welche Tipps haben Sie, um Angst zu überwinden und wieder Leistung bringen zu können?

Van Dick: Nicht in einen sogenannten Präventionsmodus verfallen und vor allem Fehler vermeiden und Risiken minimieren wollen. Das lähmt und verhindert innovative Spielzüge. Eher rausgehen mit einer optimistischer Haltung und durchaus mal etwas Ungewöhnliches wagen (direkt verwandelte Freistöße auch aus schwierigen Positionen scheinen bei der WM ein Mittel der Wahl zu sein) - auch was Aufstellung und Taktik angehen.

Muss ich mich dafür schämen, wenn mir eine Nebensache wie Fußball so die Laune verdirbt?

Van Dick: Jeder hat seine individuellen Vorlieben. Der eine angelt am Wochenende und ärgert sich darüber, wenn er nichts fängt und die andere verbringt das Wochenende mit einer Shoppingtour und fragt sich am Montag, ob das Geld für die neuen Klamotten tatsächlich gut angelegt war. Aber der Angeltag und der Tag mit Freundinnen in der Stadt waren doch schön und das sollte man sich auch sagen im Sinne von „Der Weg ist das Ziel" und nicht den Blick auf das Negative richten. Und genauso gibt uns der Fußball so viel Schönes - vor allem Gemeinschaftserlebnisse im Stadion und vor dem Fernseher, dass man sich nicht dafür schämen muss, wenn es auch einmal schlecht läuft und man deshalb nicht in bester Stimmung ist.

Prof. Dr. Rolf van Dick ist Vizepräsident der Goethe-Universität Frankfurt und Leiter des Fachbereichs Sozialpsychologie. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen unter anderem "Prozesse in und zwischen Gruppen", Leadership" und "Teamarbeit".