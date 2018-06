Ich packe meinen Koffer und nehme mit: Einen Spanngurt, ein Sicherungsnetz und Schutzgitter. Das sind zumindest die Tipps der Polizei, wenn es darum geht, das Urlaubsgepäck sicher im Auto zu verstauen. Denn bei einer Vollbremsung können Gegenstände im Auto zu gefährlichen Geschossen werden. Doch nicht nur im Auto gibt es einiges zu bedenken, auch für das Eigenheim gibt die Polizei Tipps, damit der Urlaub sorgenfrei und entspannend wird.

Mit diesen Tipps sind Sie auf der sicheren Seite:

1. Packen Sie ihren Kofferraum ohne Lücken!

Nur wer in seinem Kofferraum eine solide Runde Tetris spielt, kann sich wirklich sicher schätzen. Als erstes müssen schwere Koffer und Taschen eng an der Rückbank verstaut werden. Nur so wird verhindert, dass die Gepäckstücke bei einer Vollbremsung Schwung aufbauen. Die weitere Ladung sollte dann möglichst ohne Zwischenräume dazugepackt werden.

2. Zurren, zurren, zurren

Benutzen sie Spanngurte, um die Gegenstände in ihrem Kofferraum zu befestigen. Nichts sollte lose einfach nur oben aufliegen. Am besten decken Sie das gesamte Gepäck mit einer großen Decke ab und ziehen darüber die Sicherungsgurte fest. Gewissenhaftes festzurren, ist auch beim Dachgepäckträger unerlässlich. Die Kräfte im Fahrtwind können enorm werden, und verlorene Ladung kann zur großen Gefahr auf der Autobahn werden. Hier also besser jeden Gurt einmal zu viel checken. Nicht vergessen, sollten Sie dabei auch die zulässige Dachlast ihres Autos.

3. Befestigen Sie ein Schutzgitter

Wenn Sie höher als die Lehne der Rückbank beladen haben, sollten Sie unbedingt ein Gepäcknetz oder Laderaumgitter befestigen. Achten Sie jedoch auch darauf, dass Sie immer eine freie Sicht durch den Rückspiegel nach hinten haben.

4. Auch den übrigen Innenraum beachten

Nun haben Sie ihre Gepäckstücke im Kofferraum vorbildlich gesichert, doch sollten Sie dabei nicht den übrigen Innenraum vergessen. Ganz alltägliche Dinge wie Flaschen oder Handys können bei einer Vollbremsung zu gefährlichen Geschossen werden. Verstauen Sie also auch die kleinen Dinge während der Fahrt immer sicher.

5. Ein gesunder Geist in einem fahrtüchtigen Auto

Oftmals ist die Fahrt zum Urlaubsort die längste Tour des Jahres. Daher sollte das Auto zuvor gründlich in der Werkstatt durchgecheckt werden. Auch der Fahrer sollte sich nicht überschätzen und gut ausgeschlafen die Fahrt antreten und regelmäßige Pausen einlegen.

Nicht nur im Auto auch für das eigene Zuhause sollten Verreisende einige Dinge beachten:

6. Dieben keine Tipps geben

Weisen Sie nicht auf dem Anrufbeantworter auf ihre längere Abwesenheit hin, schließen Sie ihre Tür zweimal ab, lassen Sie keine Fenster gekippt, entfernen Sie mögliche Aufstiegshilfen wie Leitern oder Mülltonnen und verstecken Sie bloß keinen Schlüssel außerhalb. Diebe kennen immer ein Versteck mehr als Sie.

7. Freunden Sie sich mit ihren Nachbarn an

Damit ihr Zuhause nicht ganz alleingelassen ist, wenn Sie im Urlaub weilen, können Nachbarn helfen. Diese können regelmäßig ihren Briefkasten leeren und die Rollläden tagsüber öffnen und abends wieder runterlassen. Dadurch wirkt ihr Haus auch in ihrer Abwesenheit bewohnt. Sollten Sie ihren Nachbarn nicht trauen, können sie ihre elektrischen Rollläden womöglich programmieren oder per Zeitschaltuhr gelegentlich den Fernseher laufen und Licht scheinen lassen.