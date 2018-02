GroKo: Mitgliederentscheid: Frankfurter Sozialdemokraten sind unentschlossen

Ratlosigkeit, Wut und Trotz: Die Stimmung im hellbraun gefliesten Saal des SPD-Hauses war gestern Abend eindeutig gegen die Berliner Parteispitze gerichtet. „Wir wurden abgewählt und jetzt stehen wir in den Umfragen auf einem Level mit der AfD, da können wir doch nicht einfach so weitermachen“, sagte ein aufgebrachter Sozialdemokrat. Die rund 40 anwesenden Genossen klopften zustimmend auf die Tische. Die Frankfurter SPD-Linke hatte zur Diskussion geladen. Es ging um die „aktuelle Lage vor dem Mitgliedervotum“.

Denn in den kommenden Tagen sind auch die rund 4300 Parteimitglieder in Frankfurt gefragt. Sie sollen über den in Berlin ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen und damit entscheiden, ob CDU-Kanzlerin Angela Merkel weiter im Amt bleiben kann. Bei der Bundestagswahl vor mittlerweile fast fünf Monaten verloren beide Koalitionspartner deutlich an Stimmen. Eine Fortsetzung der Großen Koalition ist innerhalb der SPD heftig umstritten.

300 neue Mitglieder

Vor allem die Jusos mobilisieren gegen die erneute Regierungsbeteiligung in Berlin. Bundesweit führt die SPD-Jugendorganisation eine schlagkräftige „NoGroKo“-Kampagne. Die Jusos forderten Gegner der Großen Koalition auf, der Partei beizutreten, um an der Abstimmung teilzunehmen. Das hat offenbar auch in Frankfurt gefruchtet: Rund 300 neue Mitglieder haben die Ortsvereine der Stadt seit Ende Januar aufgenommen, sagt SPD-Geschäftsführer Sebastian Maier. Rund ein Drittel davon sei mit bis zu 35 Jahren im Juso-Alter. „Mein Eindruck ist, dass unsere Neumitglieder ernsthaft und langfristig an sozialdemokratischer Politik interessiert sind“, betont Maier. „Der Mitgliederentscheid mag vielleicht der Auslöser, aber nicht der Grund für den Parteieintritt gewesen sein.“

Der linke Flügel ist innerhalb der Frankfurter SPD traditionell stark. Ob deshalb die Ablehnung des Koalitionsvertrags überwiegen wird, vermag deren Vorsitzender, Mike Josef, nicht zu beurteilen. „Es ist gut, dass in der Partei über den richtigen Weg gestritten wird“, sagt Josef. „Beide Seiten meinen es gut mit der SPD.“ Er selbst wird wohl mit Ja stimmen. „Die große Koalition ist eine Notlösung, aber besser als eine Neuwahl“, sagt er. Josefs Stellvertreterin Sylvia Kunze kämpft hingegen für den Gang in die Opposition.

„Wie im Tollhaus“

So wie der örtliche Vorstand ist auch die Parteibasis in der Koalitionsfrage gespalten. Viele Genossen zaudern noch. Heinz Lietz, SPD-Mitglied seit 1957, schimpft auf den Bundesvorstand: „Das kommt mir vor wie in einem Tollhaus.“ Den mit CDU und CSU ausgehandelten Vertrag habe er zunächst sehr positiv bewertet, sagt Lietz. Doch das „Personalkarussell“, nachdem Martin Schulz plötzlich Außenminister werden wollte, gefiel ihm gar nicht. Zustimmen will er der großen Koalition dennoch. „Alles andere wäre ein größeres Desaster“, sagt der Ehrenvorsitzende des Ortsvereins Riederwald.

Anneliese Scheurich trat 1982 in die SPD ein. „Als Helmut Schmidt abgetreten ist, das war für mich der Auslöser“, sagt die Vorsitzende des Ortsvereins Bockenheim III. „Schmidt war ein Großer, so jemand fehlt heute der SPD.“ Ob sie ihre Stimme für oder gegen die schwarz-rote Koalition verwenden wird, verrät Scheurich nicht. „Die Entscheidung ist wirklich nicht einfach. Aber egal, wie es ausgeht, es wird vorwärts gehen. Ich hoffe das Beste für meine Partei, denn sie ist die beste.“

Auch ein prominenter Frankfurter Sozialdemokrat lässt sich nicht in die Karten schauen: Oberbürgermeister Peter Feldmann will sich im Gegensatz zu anderen SPD-Stadtoberhäuptern nicht zu seiner Haltung äußern.