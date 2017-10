Portrait: Mokkakocher mit Herz: Warum Herr Altintas einer der tollsten Menschen in Niederursel ist

In der Türkei wird Mokka einmal aufgekocht, in Griechenland zweimal. In einer Hofreite in Alt-Niederursel wird er dreimal aufgekocht, selbst wenn die Warteschlange der Kunden lang ist. Wer Geduld beweist, der trinkt hier einen der besten Mokkas seines Lebens. Das Geheimnis hinter Altintas’ Zubereitung ist nicht, wie oft er seinen türkischen Kaffee aufkocht, sondern vielmehr die Art, wie er jene betrachtet, denen er den Mokka kredenzt. „Ich sehe sie nicht als meine Kunden an, sondern als meine Gäste. Und Gästen bietet man eben nur das Beste“, sagt Altintas.

Gäbe es die Fachwerksfassaden nicht, könnte man sich in der Hofreite der Bildungsstätte „Der Hof“ in Alt-Niederursel glatt in ein Istanbuler Straßencafé versetzt fühlen. Altintas steht mit Fes, Pluderhose und traditioneller türkischer Weste bekleidet hinter einem kleinen Tisch, kocht auf und rührt, rührt und kocht auf.

„Aber nicht zu viel rühren! Besonders wichtig ist auch, dass das Wasser ohne Kalk und kalt ist, bevor es aufgekocht wird“, verrät Altintas, „sonst leidet das Aroma“. Wie oft das Getränk schließlich in der Cezve, der türkischen Mokkakanne, aufgekocht wird, entscheidet darüber, wie pulverig das Endprodukt ist. Wird zu wenig gekocht, dann trinkt sich der Mokka wie Sand. Altintas achtet penibel darauf, dass kein Kaffeepulver verschwendet wird. Er wurde im türkischen Eskesehir geboren und lebte dort, bis er 17 Jahre alt war. Mokka wurde damals nur gekocht, wenn hohe Gäste kamen. Altintas erzählt, dass der türkische Kaffee während des osmanischen Reichs das Nationalgetränk war. Auf das Ende des Kalifats folgte in den 1920er Jahren der türkische Nationalstaat. „Danach hatten die Menschen dort nicht mehr so viel Geld, Mokka wurde Luxus“, sagt der Kaffeekoch.

In der Hofreite behandelt Altintas jeden wie einen hohen Gast: „Seit ich hier Mokka koche, fühle ich mich an meine Kindheit erinnert, widme mich dem Kaffee mit meinem Herzen und gebe bei jeder Kanne mein Bestes.“ Im Stadtteil profitierten bereits zahlreiche Gäste von dieser Einstellung.

Seit elf Jahren ist Altintas der Hausmeister im Hof und dessen gute Seele. Als dort vor ein paar Jahren eine Party stieg, wurde Altintas gefragt, ob er Speis’ oder Trank beisteuern wollte. Er packte Cezve und Fes aus und kochte Mokka. Seitdem hat er auf Parties, Hochzeiten und anderen Festen den türkischen Kaffee zubereitet und wurde im Stadtteil bekannt als „Der Mokkakocher von Niederursel“.

Kollegen sind Familie

Manchem Gast hat der Mokka derart gemundet, dass er nur deswegen nach Niederursel kommt. „Eine Gruppe Frauen aus Kanada unternimmt regelmäßig Trips durch Europa. Nach Frankfurt führt sie nur mein Mokka“, sagt der ansonsten bescheiden auftretende Mann mit Stolz in der Stimme. Andere glücklich machen möchte der 55-jährige, zumal er sein eigenes Glück in der Niederurseler Bildungsstätte gefunden hat: „Ich fühle mich hier nicht wie ein Arbeiter. Die Kollegen sind wie eine Familie für mich.“ Altintas lebt in einer Wohnung neben der Hofreite. Seine drei Kinder sind bereits ausgezogen und studieren.

Mit seinem Vater kam er vor 38 Jahren aus einem kleinen anatolischen Dorf nach Frankfurt. Er war zuerst Fließbandarbeiter, schaffte dan bei der Sachsenhäuser Henninger-Bräu. Als sie 2001 an Binding verkauft wurde, verlor er seinen Job. „Irgendwann landete ich dann hier im Hof, vorerst als Ein-Euro-Jobber“, erzählt er.

Liebe ist seine Religion

Seinen türkischen Akzent hat Altintas behalten. Doch mit einigen Traditionen hat er gebrochen: Er ist nicht religiös und sieht sich weder als Türke noch als Deutscher. „Meine Nationalität ist die Welt, meine Religion die Liebe“, sagt er mit Nachdruck. Daher stören ihn auch die nie enden wollenden Diskussionen über die Herkunft des Mokka: „Die Türken behaupten, sie hätten ihn erfunden, die Griechen auch. Mir ist das egal.“ Dennoch fühlt er sich seiner Heimat verbunden: Er sorgt sich um die politischen Entwicklungen in der Türkei. Seinen Mokka kocht er übrigens auch, um türkischen Kindern zu helfen. Seine Kundne bittet er freundlich um Spenden: „Diese schicke ich dann zu Hilfsorganisationen in der Türkei, wo es Regionen gibt, in denen Kinder barfuß zur Schule gehen müssen.“ Tausende Euro konnte er bereits spenden, seitdem er die Menschen mit seinem Mokka verzaubert. Auf Dauer hätte Altintas aber nichts dagegen, wenn er als Mokkakocher von Frankfurt berühmt würde. Er hofft, dass man ihn auch einmal außerhalb Niederursels als Kaffeekoch engagiert. Umso mehr Spenden könnte er an arme Kinder in der Türkei schicken.

Und niemand muss sich sorgen, dass Altintas’ Mokka über die Stadtteilgrenzen hinaus nicht schmeckt. Denn er kocht jede Kanne, als wäre sie seine letzte.