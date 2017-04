Disco-Betreiber klagen Partyverbot: Eiertanz um fröhliche Ostern

Frankfurt. Die Debatte um das Tanzverbot an Karfreitag und teilweise an Ostern entbrennt jedes Jahr. Nun hat der Hotel- und Gaststättenverband einen Appell zur Lockerung des Hessischen Feiertagsgesetzes gestartet. Er will am Sonntag und Montag auch nach 4 Uhr noch feiern lassen. mehr