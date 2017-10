Herr Rommel, die Staatsanwaltschaft Frankfurt erhebt Anklage gegen einen ehemaligen KZ-Wachmann, der an der Tötung von mindestens 17.000 Menschen im KZ Lublin-Majdanek beteiligt gewesen sein soll. Der Angeklagte ist 96 Jahre alt. Welche Aussichten hat so ein Prozess?

Rommel: Grundsätzlich gilt: Mord verjährt nicht. Deshalb kann auch ein 96-Jähriger für Taten angeklagt werden, die weit zurückliegen. Bei den NS-Verbrechen ist es ja mittlerweile die Regel, dass die Beschuldigten zwischen 90 und 99 Jahre alt sind. Erhärtet sich ein Verdacht, muss die Staatsanwaltschaft allerdings prüfen, ob ein Verdächtiger verhandlungsfähig ist, sowohl geistig als auch körperlich. Und dann muss abgeklärt werden, ob dem Verdächtigen durch ein Verfahren eine Gesundheitsgefahr drohen kann. Erst, wenn diese Punkte geklärt sind, kann Anklage erhoben werden.

Dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt jetzt Anklage erhebt, bedeutet also, dass der Angeklagte als prozessfähig eingeschätzt wird.

Rommel: Ja.



Kann man dem Angeklagten die Taten nach fast 75 Jahren überhaupt noch nachweisen?

Rommel: Das ist in der Tat ein schwieriger Aspekt. Es gibt nur noch sehr wenige Zeugen, und die sind häufig nicht in Deutschland. Wir müssen meistens auf Sachverständige zurückgreifen. Außerdem gibt es Beweismittel durch Dokumente, also zum Beispiel Versetzungslisten oder Einsatzlisten. Aber auch das ist nicht einfach.

Warum nicht?

Rommel: Als die Front näher rückte, hat die SS zahllose Dokumente vernichtet. Andere Unterlagen sind in Archiven verschollen, keiner weiß, wo. Es gibt Beweisschwierigkeiten an vielen Stellen. Trotzdem sind solche Verfahren durchführbar – dafür hat der Bundesgerichtshof gesorgt.

Wie?

Rommel: Der Fall Gröning aus dem vergangenen Jahr war wegweisend. Der Bundesgerichtshof hat festgestellt, dass allein die Dienstausübung eines SS-Mannes in Auschwitz schon dessen Schuld feststellt. Seither gilt: Für die Feststellung der Schuld genügt der Nachweis der allgemeinen Dienstausübung zu einer Zeit, in der systematisch Menschen im Lager ermordet worden sind. Wir müssen also nicht mehr aufrollen, was an einem einzelnen Tag passiert ist. Es genügt, dass wir einem Angeklagten nachweisen können, dass er in der Zeit des Mordens seinen Dienst versehen hat.

Der Angeklagte aus Frankfurt soll Wachmann gewesen sein – er war also nicht unmittelbar in einem Tötungskommando eingesetzt.

Rommel: Der Gedankengang, den der Bundesgerichtshof letztes Jahr formuliert hat, lautet: Die nationalsozialistischen Verbrechen sind in Arbeitsteilung vom Staat organisiert worden. Der Anteil eines Einzelnen an diesen Verbrechen kann gering gewesen sein – aber er war notwendig, sonst wären die Verbrechen in diesem Ausmaß nicht möglich gewesen. Diese historische Erkenntnis ist entscheidend. Die versuchen wir jetzt ins Juristische zu übersetzen.

Wäre es in den 50ern oder 60ern möglich gewesen, einen KZ-Wachmann juristisch zu verfolgen?

Rommel: Der Versuch ist gemacht worden, von Fritz Bauer. Bauer hat gerade Auschwitz als eine Einheit betrachtet, in der jeder Einzelne Verantwortung getragen hat. Aber die Gerichte haben in den 50ern und 60ern diese Einschätzung nicht geteilt. 1969 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass nicht jeder Beteiligte für Alles verantwortlich sein kann. Heute beurteilen wir die Verantwortung des Einzelnen anders. Übrigens nicht nur, wenn es um NS-Verbrechen geht, sondern auch in anderen Zusammenhängen – denken sie an Terror.

Das Kriegsende ist 72 Jahre her, die großen NS-Kriegsverbrecherprozesse liegen Jahrzehnte zurück. Welche Bedeutung haben die heutigen, mutmaßlich letzten NS-Prozesse?

Rommel: Die Verbrechen der Nationalsozialisten zeichnen sich dadurch aus, dass sie vom Staat entweder direkt organisiert oder geduldet wurden. Dadurch erwächst aus meiner Sicht eine besondere Verpflichtung, diese Verbrechen durch die staatliche Justiz aufzudecken, nicht durch andere Gruppen. Der Nutzen liegt darin, dass beide Seiten zu Wort kommen können, Opfer und Beschuldigte. Kommt es zu einer Verurteilung, werden diese Ereignisse auch heute als Unrecht gekennzeichnet. Und es wird bestimmt, was die Verantwortung eines Einzelnen in einem verbrecherischen System ist.

Das Gespräch führte Christophe Braun