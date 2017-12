Prozessauftakt: Mord von 1992: Angeklagter schweigt

Rein äußerlich weist heute fast nichts mehr auf den spektakulären Lebenslauf des Berufskriminellen John Ausonius hin. Er kam in einem hellen Sakko in den Gerichtssaal, Haare und Bart sorgfältig gerichtet, und antwortete in fast akzentfreiem Deutsch den Fragen der Vorsitzenden Richterin Bärbel Stock nach Namen und Geburtsdaten. 64 Jahre alt ist der Sohn eines Schweizers und einer Schwedin, weit mehr als 20 Jahre davon verbrachte er bereits im Gefängnis.

Nachdem er im Februar 1992 noch aus Deutschland über die Niederlande nach Schweden geflüchtet war, geriet er dort nach mehreren Straftaten 1993 endgültig ins Visier der Ermittler. Nach seiner Festnahme wurde er 1995 zu lebenslanger Haft verurteilt – er hatte bei einem Überfall einen Menschen getötet und bei anderen Taten mehrere schwer verletzt.

Ins Visier der Frankfurter Ermittler war er geraten, weil er sich 36 Stunden vor der Tat vor Zeugen mit dem späteren Opfer gestritten hatte. Die in einem „Mövenpick“-Restaurant arbeitende Garderobenfrau hatte ihm seinen Mantel ausgehändigt, in dessen Tasche er angeblich einen Taschencomputer vermisste. Er forderte die Frau auf, ihre Handtasche zu öffnen – und ging schließlich mit den Worten: „Wir sehen uns noch.“

Immer wieder erhielten die schwedischen Vollzugsbehörden seither Post von der Frankfurter Staatsanwaltschaft – ein verfahrenstechnisches Hin und Her begann: Mal wurde das hiesige Mordverfahren eingestellt, dann wieder neu eröffnet. Nachdem sogar der Bundestag über Ausonius und mögliche Verwicklungen in rechtsradikale Kreise (NSU) debattiert hatte, wurde 2015 ein erneuter Anlauf unternommen. Ende 2016 schließlich wurde Ausonius nach Deutschland ausgeliefert, Mitte dieses Jahres war die recht kurze Anklageschrift fertiggestellt, die Staatsanwältin Nadja Böttinger gestern vor der Schwurgerichtskammer zu verlesen hatte.

Mit dem Fahrrad sei Ausonius im Februar 1992 Blanka Z. hinterhergefahren, die in der Nacht auf dem Heimweg von ihrer Arbeitsstelle im „Mövenpick“ am Opernplatz ins Westend war. Auf dem Trottoir des Kettenhofwegs traf sie eine Kugel in den Hinterkopf – laut Anklage abgefeuert von Ausonius, dem es auf die Handtasche ankam, in der er seinen Taschencomputer wähnte, der ihm – seiner Meinung nach – von der Garderobiere gestohlen worden war. Ein Trugschluss.

Auf eine Einlassung Ausonius’ zur Sache warteten Gericht und Staatsanwaltschaft gestern vergebens. Er berichtete von seiner verkorksten Kindheit und Jugend und brachte schließlich einen Lügendetektor ins Spiel, der genau feststellen könne, ob er der Täter war oder nicht. Sein Verteidiger Joachim Bremer beantrage hernach die Einstellung des Verfahrens. Begründung: Durch das jahrzehntelange Hick-Hack zwischen deutschen und schwedischen Behörden sei der Beschleunigungsgrundsatz und damit die Menschenrechtskonventionen verletzt worden. Am Dienstag soll über den Antrag entschieden werden.