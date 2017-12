Prozess: Mord vor 25 Jahren wird ab morgen verhandelt

„Mord auf offener Straße im Kettenhofweg“: So und ähnlich titelten die Zeitungen vor mehr als 25 Jahren, als Blanka Zmigrod, eine 68 Jahre alte Garderobenfrau des „Mövenpick“-Restaurants, am Opernplatz auf dem Nachhauseweg erschossen worden war. Ihr mutmaßlicher Mörder: Der heute 64 Jahre alte Schwede John Ausonius, der in seinem Heimatland als Serienverbrecher gilt und dort seit 1995 eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes und mehrfachen Mordversuchs verbüßte. Von morgen an steht er nun in Frankfurt vor Gericht. Ausonius hat zwar die schwedische Haftstrafe noch nicht vollständig abgesessen, wurde aber gleichwohl im vergangenen Jahr nach Deutschland ausgeliefert, wo er seither in Frankfurter Untersuchungshaft einsitzt. Über fasertechnische Gutachten war die Kriminalpolizei zu der Erkenntnis gekommen, dass er auch als Täter der in der Nacht zum 24. Februar 1992 im Westend verübten Bluttat in Frage kommt.

Die Staatsanwaltschaft erhob schließlich Anklage wegen Mordes und nahm dabei die Mordmerkmale der Heimtücke und der Habgier an. Ausonius soll nämlich sein späteres Opfer im Verdacht gehabt haben, ihm sein elektronisches Notizbuch entwendet zu haben. Mit den Schüssen auf die völlig arg- und wehrlose Frau wollte er sich laut Anklage in den Besitz ihrer Handtasche bringen, in der er das Notizbuch wähnte. Warum er so erpicht auf das Buch war und warum es für ihn offenbar keine anderen Möglichkeiten gab, es wieder zurückzuerlangen, wird möglicherweise der bislang auf sechs Verhandlungstage bis Mitte Januar terminierte Prozess vor der 22. Großen Strafkammer zeigen. Der als narzisstisch veranlagte Schwede war schon in den Jahren vor der Frankfurter Tat nicht zimperlich im Gebrauch einer Schusswaffe. Immer wieder hatte er geschossen, auch bei diversen Überfällen auf Banken und Geschäfte. Möglicherweise war die Mordtat sogar antisemitisch motiviert. Beim Opfer handelte es sich um eine Jüdin, und es ist bislang nicht bekannt, ob dies der Täter wusste und ob dies eines der Motive für seine Tat war.

Die von Richterin Bärbel Stock geleitete Schwurgerichtskammer steht vor einem schwierigen Verfahren – ganz gleich, ob sich der Angeklagte zur Tat äußert oder nicht. Nach 25 Jahren ist auch die Erinnerung der meisten Zeugen lückenhaft. Manche Polizeibeamten müssen aus dem Ruhestand geholt werden. Durch die Fortschritte gentechnischer Fahndungsmethoden ist das Verfahren gegen Ausonius aber längst nicht mehr das erste mit einem derart langen Tatvorlauf. Prominentestes Beispiel: Bereits 2006/07 wurde die Mordtat an der Schülerin Trixi Scheible aus Praunheim, die im Dezember 1981 im Nordwestzentrum getötet und sexuell missbraucht worden war, gerichtlich abgeschlossen. Der Mörder wurde zu lebenslanger Haft verurteilt – eine Verurteilung nur wegen Totschlags wäre damals infolge der Verjährung nicht mehr möglich gewesen.

Auch der Mord an der Intendantengattin Betsy Buckwitz von 1989 wurde erst Jahre später mit lebenslanger Haft für den Täter geahndet.