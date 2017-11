Ansiedlung in Bergen-Enkheim: Moschee-Pläne: Wie islamfeindlich ist der Protest?

Der Mann am Mikrofon spricht ruhig, aber mit Nachdruck. Der Verein „Islamische Informations- und Serviceleistungen“ (IIS), der in die Bessemerstraße 7 ziehen will, gehöre zu den Muslimbrüdern. Deren Ziele seien mit „dem deutschen Gedankengut“ und Grundgesetz nicht vereinbar. Der Verein mache Jugendarbeit, doch Muslime verschleierten gegenüber Nicht-Muslimen stets ihre Ziele. „Hat der Ortsbeirat eine Strategie, wie er gegen Indoktrinierung vorgehen will?“

Eine Frage, die in der Sitzung des Ortsbeirats Bergen-Enkheim bei Ortsvorsteherin Renate Müller-Friese (CDU) wenig Verständnis findet. Der Ortsbeirat habe nichts gegen den Verein, auch beim Verfassungsschutz, der den Verein beobachte und mit dem sie in Kontakt stehe, führe nichts Konkretes gegen den IIS ins Feld. Als ein anderer Besucher sagt, Muslime seien alles andere als friedlich, die Religion sei gefährlich, applaudiert die Hälfte des Publikums. Das stößt auf Kritik von Müller-Friese und Grünen-Fraktionssprecher Dimitrios Bakakis. „Mich stört massiv, wenn Muslime pauschal mit menschenverachtenden Ideen in Verbindung gebracht werden“, so Bakakis. Die Mehrheit der Muslime sei friedlich.

Lärm und Parkplatznot

Mitglieder der Bürgerinitiative, die sich gegen den Zuzug der islamischen Gemeinde wehrt, betonen ebenfalls, nichts gegen Muslime zu haben. Ihnen gehe es vielmehr um erwartbaren Lärm und zugeparkte Straßen bei Veranstaltungen, etwa bei Feiertagen oder dem Freitagsgebet (wir berichteten). Es wird klar: Es gibt auch jene, die protestieren, weil die Käufer der Bessemerstraße 7 Muslime sind.

Wie islamfeindlich ist der Protest? Selbst Mitglieder des Ortsbeirats, die zu dem Thema so oft angesprochen werden wie zu keinem anderen, sehen das unterschiedlich. Unter den Äußerungen und E-Mails zum Thema seien einige eindeutig islamfeindlich, sagt Müller-Friese. „Oft erklären die Menschen am Anfang, sie hätten nichts gegen Ausländer und Muslime. Und dann kommen pauschale Äußerungen, alle Muslime seien gefährlich.“ Viele Kritiker wollten vermutlich nur nicht gestört werden. „Aber es gibt auch die anderen.“ Wie viele dies seien, wisse sie nicht. Bakakis hingegen erklärt, die meisten Kritiker schöben Parkplatz- und Lärmprobleme vor. „Ein Hinweis darauf ist, dass sich niemand beschwerte, als ein Stück weiter eine eritreisch-christliche Gemeinde einzog.“

Natürlich gebe es Menschen, die sich einfach nur Sorgen machten und unsicher seien. Bakakis: „Aber diese sind rationalen Argumenten gegenüber aufgeschlossen. Viele der Kritiker sind das nicht.“

„Nicht gleich rechts“

Wer Ängste äußere, dürfe nicht sofort in die „rechte Ecke“ gestellt werden, sagt Günther Kraus, Fraktionschef von „Wir Bergen-Enkheimer“. „Nicht jeder kann sich gut artikulieren und kennt alle Zusammenhänge. Dass sich manch einer extrem äußert, hat auch damit zu tun.“ Auch er kenne Äußerungen, die sich allgemein gegen Muslime richten. „Das geht nicht.“ Ein Mann erzählt, seine Tochter sei in der Schule beschimpft worden, weil sie Schweinefleisch esse.

Müller-Friese erklärt, der Ortsbeirat habe nichts gegen eine Ansiedlung des IIS in Bergen-Enkheim – allerdings sei die Bessemerstraße 7 nicht ideal. In einem interfraktionellen Antrag bittet der Ortsbeirat die Stadt, zu prüfen, ob man dem Verein ein anderes Grundstück anbieten könne – im Tausch mit jenem in der Bessemerstraße.