Interview: „Müssen Ängste ernst nehmen“

Dass die SPD auch positive Schlagzeilen produzieren kann, haben Sie vergangen Sonntag gezeigt. Haben die Genossen Scholz oder Nahles schon angerufen und sich bedankt?

MIKE JOSEF: Noch nicht, aber wir haben viele Rückmeldungen aus anderen Städten bekommen. Peter Feldmanns Wahlsieg hat Strahlkraft – weit über Frankfurt hinaus. Zu sehen, dass man mit sozialdemokratischen Themen und einem glaubwürdigen Kandidaten Mehrheiten gewinnen kann, war Balsam auf die Seele der Partei.

Was kann man im Willy-Brandt-Haus von der Frankfurter SPD lernen?

JOSEF: Wir müssen Kernthemen formulieren, die wir selbst auf die Agenda setzen. Und zwar nicht erst im Wahlkampf. Das haben wir in Frankfurt gut hinbekommen. Es hilft nichts, wenn man drei Monate vor der Wahl merkt, dass bezahlbarer Wohnraum ein Riesenthema in dieser Stadt ist und dann dazu auch mal was sagt. Man muss von Anfang an dranbleiben. Das haben wir mit Peter Feldmann gemacht. Seit 2011 ist das unser Thema. Und die Leute merken: Der Oberbürgermeister sagt das, was er am Ende auch umsetzt, beim ABG-Mietenstopp zum Beispiel. Und diese Kernthemen müssen sozial sein, sie müssen die grundlegenden Bedürfnissen der Menschen ansprechen.

Kanzlerkandidat Martin Schulz hat doch konsequent auf das Kernthema Soziale Gerechtigkeit gesetzt. Ein Ladenhüter der SPD?

JOSEF: Keinesfalls. Bei Hausbesuchen mit Peter Feldmann haben wir von ehemaligen SPD-Wählern oft gehört: „Die Rente reicht nicht, die Mieten steigen, und ihr erzählt uns jahrelang, dass kein Geld dafür da ist.“ Darauf müssen wir Antworten finden. Wir als Sozialdemokraten müssen neu definieren, was Gemeinwesen und Zusammenhalt in einer globalisierten Welt konkret bedeuten. Das ist uns im Bundestagswahlkampf nicht gelungen.

Wie kann der Sozialstaat in der globalisierten Welt bestehen?

JOSEF: Er muss sich um die Daseinsvorsorge kümmern. Es geht um Wohnraum, Bildung, Gesundheit und öffentlichen Verkehr. Es darf nicht vom Geldbeutel abhängen, ob jemand in Frankfurt wohnen, seine Kinder auf eine gute Schule schicken oder sich gesunde Zähne leisten kann. Das muss der Staat garantieren und darf es nicht nur dem Markt überlassen.

Sie würden Ihrer Partei raten, wieder stärker auf linke Ideen zu setzen.

JOSEF: Warum fehlen uns denn so viele Pflegekräfte? Weil der Job knochenhart ist, aber der Lohn niedrig. Daran müssen wir etwas ändern. Wenn das linke Ideen sind, müssen wir eben dafür sorgen, dass sie mehrheitsfähig werden. Dafür braucht man langen Atem. Brandts Ostpolitik oder die Anti-Atompolitik der Grünen hatten am Anfang auch keine Mehrheiten.

In der Bundespolitik ist langer Atem derzeit weder bei der SPD, noch bei der CDU angesagt. Dort hechelt man lieber Medien und Umfragen hinterher.

JOSEF: Das ist ein Grund für das Dilemma beider Parteien. Die Leute vermissen in der Bundespolitik eine klare Haltung, die länger als ein halbes Jahr aufrechterhalten wird, auch wenn es mal Widerstand gibt. Welche großen Themen haben denn Union oder SPD im Bundestagswahlkampf gesetzt? Ich kann mich an keines erinnern.

Um ein zentrales Thema, das viele Bürger beschäftigt, haben sie zumindest einen großen Bogen gemacht: Die Flüchtlingspolitik spielte im Wahlkampf erst am Ende eine Rolle – und zwar nur, weil die AfD Druck machte.

JOSEF: Ja, deshalb wurde dann auch nur mit deren Zuspitzung darüber geredet. Der AfD ist es im Bundestagswahlkampf gelungen, die Themenschwerpunkte zu setzen. Das darf nicht passieren. Die anderen Parteien haben es nicht geschafft, dem etwas entgegenzusetzen. Aber der eigentliche Fehler ist schon vorher passiert: Es gab keine klare Linie in der Flüchtlingspolitik – weder bei der CDU noch bei der SPD. Am Anfang setzte man auf die „Refugees-Welcome“-Stimmung, dann merkte man, dass es kippte, und schwenkte um. Die Regierung hat keine Richtung vorgegeben, sondern sie hat nur auf das reagiert, was passierte. Die Kommunen wurden alleine gelassen. Gute Politik muss aber vorausschauend sein.

Sie selbst sind 1987 als Flüchtling mit Ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Sie waren damals noch klein, aber wie haben Ihre Eltern nun auf die Fernsehbilder im Sommer 2015 reagiert?

JOSEF: Die erste Frage meines Vaters war: „Wie wollt ihr das denn alles machen? Wie stellt ihr euch das vor? Es fehlt doch jetzt schon überall.“ Das sagte er vor dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrung, weil er wusste, wie viel Unterstützung und Zeit notwendig waren, um hier Fuß zu fassen. Und damit hatte er ja recht. Das Asylrecht gilt, daran gibt es nichts zu rütteln. Aber wir haben Kapazitätsgrenzen in der Infrastruktur. Wir können nicht unendlich viele Kindergärten, Schulen und Wohnungen bauen, vor allem nicht in kürzester Zeit. Deshalb halte ich in der Flüchtlingspolitik einen gewissen Pragmatismus für wichtig, zu dem wir inzwischen ja gefunden haben. Man darf Liberalität nicht mit Naivität verwechseln.

Gerade im einst klassischen SPD-Milieu hat die AfD während der Flüchtlingskrise viele Wähler gewonnen.

JOSEF: Ja, und das sind mit Sicherheit nicht alles Rassisten und Nazis. Wir müssen solchen Leuten zuhören und ihre Ängste und Probleme ernst nehmen. Ihr Ungerechtigkeitsempfinden in Fragen von gleichen Lebensverhältnissen und Lebenschancen, unabhängig von der Flüchtlingsfrage, müssen wir beantworten. Die vielbeschworene Erneuerung der Partei kann aus diesem Grund nur von den Kommunen und den Landesverbänden ausgehen. Denn wir stehen im unmittelbaren Kontakt mit den Menschen. Wir erleben, was sie bewegt. Mit akademischen Debatten in Berlin wird es nicht gelingen.