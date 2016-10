Neugestaltung des Platzes an der Hauptwache: Museumsmacher wollen den Treppentrichter an der Hauptwache umgestalten

Seit Jahren wird über eine Neugestaltung des Platzes an der Hauptwache diskutiert – ohne durchschlagenden Erfolg. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf: Planungsdezernent Mike Josef (SPD) kündigt eine Machbarkeitsstudie für das kommende Jahr an. Die Macher des an der Hauptwache geplanten Museums für elektronische Musik haben ganz eigene Vorstellungen.

Fußgänger waren im ursprünglichen Konzept nicht vorgesehen. Als in den 60er Jahren die U-Bahn unter der Zeil gebaut wurde, sollte die oberirdische Straßenfläche an der Hauptwache allein den Autos vorbehalten bleiben. Wer zu Fuß vom Steinweg in die Zeil wollte, musste die Unterführung nehmen. Der große Treppentrichter neben dem Hauptwachen-Gebäude erinnert noch heute an die Zeiten der autogerechten Stadt.

„Eine städtebauliche Katastrophe“, findet Alexander Antonow, Vorsitzender des „Fördervereins Schöneres Frankfurt“, der sich seit Jahren dafür einsetzt, das große Loch an der Hauptwache zu schließen und einen Platz mit dem Schiller-Denkmal im Zentrum anzulegen. Sogar eine Machbarkeitsstudie ließ der Verein auf eigene Kosten erstellen. 2010 beschloss das Stadtparlament, dieses Konzept umzusetzen – dieser Beschluss gilt bis heute. 17 Millionen Euro wurden dafür bereits in den Haushalt eingestellt. 2011 wurden die Umbaupläne aus finanziellen Gründen auf die lange Bank geschoben. Doch jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache.

CDU, SPD und Grüne haben sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, den Platz an der Hauptwache sowie die unterirdische B-Ebene umzugestalten. In welchem Umfang das erfolgen soll, steht aber noch nicht fest. Planungsdezernent Mike Josef (SPD) kündigte jetzt für das kommende Jahr eine Machbarkeitsstudie an. Dabei soll ermittelt werden, welche Möglichkeiten es gibt – und ob eine große Lösung nötig ist oder ob nicht auch kleinere Maßnahmen Wirkung zeigen. Nach einer Entscheidung des Stadtparlaments soll es einen städtebaulichen Wettbewerb geben.

Einmalige Ausstellung

Laut Koalitionsvertrag soll dabei nicht nur ein Fahrradparkplatz, sondern auch das „Museum of Modern Electronic Music“ (Momem) Beachtung finden. Das ist mittlerweile zu einem neuen Fixpunkt an der Hauptwache geworden. Im vergangenen Jahr haben sich die Stadt und die Initiatoren des Museums darauf verständigt, dass die weltweit bisher einmalige Ausstellung zur elektronischen Musik in den Räumen am Rande des Treppenabgangs zu sehen sein soll, die heute vom Kindermuseum genutzt werden.

Ursprünglich sollte das Momem die rund 800 Quadratmeter großen Räume schon Anfang 2017 übernehmen, um die Ausstellung nach Umbauarbeiten 2018 eröffnen zu können. Doch der Auszug des Kindermuseums verzögert sich bis Mitte des Jahres.

„Wir könnten sofort loslegen“, sagt Alexander Azary, Vorsitzender des Museumsvereins. Er meint damit nicht nur das Museum, sondern auch die Gestaltung des Platzes davor, auf dem heute noch Imbissbuden stehen. Denn auch darüber haben er und seine Mitstreiter sich Gedanken gemacht. „Wir wollen die Wände begrünen, moderne Sitzmöbel aufstellen und eine Oase an der Hauptwache schaffen“, sagt Azary. Auch mit LED-Leuchten solle der heruntergekommene Ort aufgewertet werden. Eine Studie liege bereits vor, das Konzept sei ersten Anliegern vorgestellt worden. „Die waren restlos begeistert.“ Sechs bis acht Millionen Euro, so die Kalkulation, sollen das Museum und die Umgestaltung des Außenraums kosten. Das Geld kommt von privaten Investoren.

Azary findet, dass man den Treppentrichter, der typisch sei für Frankfurt, nicht schließen muss. Es sei nicht erstrebenswert, dass ein „weiterer toter Platz“ wie an den Städtischen Bühnen entsteht. Nach Angaben des Planungsdezernats ist aber auch die große Lösung mit einem Deckel über dem Treppenabgang noch nicht vom Tisch. In diesem Fall müsse man eine andere Lösung für das Momem finden, sagt Marcus Gwechenberger, Referent von Planungsdezernent Mike Josef.

Kosten abwarten

„Uns ist es wichtig, dass das Momem keine Nachteile erfährt“, betont Grünen-Fraktionschef Manuel Stock. Für ihn ist klar: Die Situation an der Hauptwache könne nicht so bleiben. Einen Deckel über dem Loch sehe er aber kritisch, allein schon wegen der Belichtung und Belüftung der darunter liegenden B-Ebene.

Nach Ansicht von Nils Kößler, dem planungspolitischen Sprecher der CDU, darf das Momem „einer dauerhaften Lösung nicht im Weg stehen“. Der „Schlund“ sei kein erstrebenswerter Zustand. Kößler will aber erst einmal wissen, welche Kosten auf die Stadt für die verschiedenen Szenarien zukommen.





Kommentar: Kreative Ideen aufgreifen Nein, schön ist der überdimensionierte Treppenabgang an der Hauptwache nicht. Seit Jahren schon wird darüber diskutiert, das Loch zu schließen. Nie ist etwas daraus geworden. clearing