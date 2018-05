Nacht der Museen: Museumsnacht: 37 000 Besucher in Frankfurt und Offenbach

Etwa 37 000 Menschen haben bei sommerlichen Temperaturen während der „Nacht der Museen” in Frankfurt und Offenbach Kunst und Kultur genossen. „Es ist schön zu sehen, wie zu später Stunde Menschen aus Frankfurt und der Region auf den Beinen sind, um Kunst an vielen verschiedenen Orten zu erleben”, ließ Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) am Sonntag mitteilen.

Mehr als 40 Kultureinrichtungen hatten eingeladen. Museen, Galerien und ausgewählte Orte boten zwischen 19.00 Uhr am Samstag und 2.00 Uhr am Sonntag Sonderführungen, Lesungen, Konzerte und Partys an.

Ein Anziehungspunkt in Frankfurt war nach Angaben der Veranstalter die Rubens-Ausstellung im Städel. Zu den beliebtesten Zielen in Offenbach gehörte demnach der City Tower. Erstmals mit dabei war das Lufthansa Aviation Center mit einer Ausstellung zum Kranich-Signet. In der Vergangenheit hatten nach Angaben der Veranstalter jährlich bis zu 40 000 Menschen das Kulturspektakel besucht.

(dpa)