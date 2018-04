Messe in Frankfurt: Musikmesse engagiert sich für musikalische Bildung

Ein riesiges Areal voller Musikinstrumente zum Ausprobieren - damit will die Frankfurter Musikmesse in dieser Woche Besucher anziehen. Der Branche geht es gut - aber es gibt einen Wermutstropfen.

Die Frankfurter Musikmesse rückt die musikalische Früherziehung in den Mittelpunkt. In den Messetagen vom 11. bis 14. April können Kinder, aber auch ältere Besucher, Musikinstrumente aller Art ausprobieren. «Wir haben so viele Beteiligte wie nie», sagte Organisator Michael Biwer am Montag über den Programmteil «Discover Music». Die Gesamtzahl der Aussteller auf der Besuchermesse und der Fachmesse Prolight+Sound ist seit dem letzten Jahr ebenfalls leicht gestiegen: um rund 10 auf 1803. Wie im letzten Jahr werden wieder gut 100 000 Besucher erwartet.

Das Rahmenprogramm besteht aus 60 Konzerten in 30 Spielstätten in ganz Frankfurt. Unter anderen wird die mehrfache Grammy-Preisträgerin Dionne Warwick zusammen mit der Neuen Philharmonie Frankfurt spielen sowie Albert Hammond und der diesjährige Teilnehmer des «Eurovision Song Contest» Michael Schulte.

Die Musikwirtschaft habe aber auch mit Problemen zu kämpfen, sagte Daniel Knöll vom Branchenverbands SOMM. Deutsche Hersteller von Musikinstrumenten würden durch das Artenschutzabkommen CITES gegenüber dem europäischen Ausland benachteiligt. Es bringe hohe Auflagen für Instrumente aus bestimmten Holzarten und sei ein «Bürokratiemonster». Als Folge davon seien die Umsätze bei Gitarren zurückgegangen.

Allgemein gehe es der Branche aber gut, hieß es vor Beginn der Musikmesse. 2017 sei der Umsatz der Musikinstrumentenwirtschaft um 6,4 Prozent auf etwas mehr als eine Milliarde Euro gestiegen. Geräte zur Aufnahme von Musik und Tasteninstrumente verzeichneten das größte Plus von 10,1 Prozent beziehungsweise 9,7 Prozent.

(dpa)