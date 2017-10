Vorfall auf der Buchmesse: Mutmaßlich Rechter schlägt linken Verleger ins Gesicht

Frankfurter Wahrzeichen Experten: Wiederaufbau des Goetheturms in Holz problemlos möglich

Frankfurt. Nach dem verheerenden Brand scheint es in Frankfurt unstrittig, dass der Goetheturm wiederaufgebaut werden soll. Diskutiert wird jedoch, in welcher Form das erfolgen soll. Ein Neubau des Goetheturms in Holzkonstruktion ist nach Ansicht von Experten problemlos möglich mehr