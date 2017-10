150 000 Euro-Rekordspende: Nach Autounfall in Thailand: Riesige Hilfsbereitschaft für Frankfurter Studenten

Im September verunglückt Elias Hashimi mit dem Auto in Thailand. Schwerverletzt kommt er in ein Krankenhaus in Bangkok. Als seine Familie seine Behandlung nicht mehr zahlen kann, bittet sie im Internet um Spenden. Und die Hilfsbereitschaft ist riesig.

Nur fünf Tage dauert es, dann ist klar: Elias wird nach Hause kommen können. Nach einem Autounfall liegt der 28 Jahre alte Student aus Frankfurt derzeit in einem Krankenhaus in Bangkok. Bald soll er sich in Deutschland seiner Reha widmen. Mehr als 6000 Menschen haben das mit ihren Spenden möglich gemacht.

Rückblick auf die Ereignisse vom 18. September 2017, wie sie Elias’ älterer Bruder Mohamed online schildert: Elias Hashimi ist im Thailand-Urlaub. Mit zwei Freunden fährt er im Auto Richtung Bangkok. Als der Fahrer in Sekundenschlaf fällt, kracht das Auto in eine Leitplanke und stürzt 20 Meter eine Brück hinunter.

Hashimi überlebt, erleidet aber schwere innere Verletzungen und eine Fraktur an der Wirbelsäule. Der junge Frankfurter liegt im Koma, muss mehrfach operiert werden. Als seine Familie nach Thailand fliegt, um Hashimi zur Seite zu stehen, sind sie schockiert über die hygienischen Zuständen vor Ort. Für sie ist sofort klar: Hashimi muss möglichst schnell zurück nach Deutschland.

Weil dem 28-Jährigen aber eine Auslandskrankenversicherung fehlt, ist das teuer: Die Kosten für die Behandlung zahlt die Familie „aus eigener Tasche“ – für Operationen und Krankenhausaufenthalt kommen schnell mehrere 10 000 Euro zusammen. Als Hashimis Familie, nach eigenen Angaben, an ihre finanziellen Grenzen stößt, startet Mohamed Hashimi einen Spendenaufruf auf der Online-Plattform „Go Fund Me“.

Die Kampagne „Rettet Elias“ verbreitet sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken – Rapper wie Haftbefehl und Kool Savas, eine Frankfurter Shisha-Bar und Tausende andere Menschen teilen Elias Geschichte. Detailliert listet Mohamed Halimi auf, was seinem Bruder widerfahren ist, präsentiert Beweise für die Echtheit der Story, fleht um Hilfe. Das Spendenziel von 150 000 Euro knackt die Kampagne am Montag – nach fünf Tagen.

Das sei die größte deutsche „Go Fund Me“-Spendenkampagne aller Zeiten, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Auf Nachfrage versichert ein Sprecher auch die Glaubwürdigkeit des Spendenaufrufs. Solch große Kampagnen überprüfe „Go Fund Me“ grundsätzlich auf ihren Wahrheitsgehalt.

„Sprachlos! Danke!“

Die Familie Hashimi wollte auf Anfrage nicht mit uns sprechen. Der mediale Rummel um Elias sei ihnen mittlerweile zu viel, ließ ein Sprecher der Spendenplattform wissen. „Sprachlos! Danke!“, schreibt Mohamed Hashimi auf der „Rettet Elias“-Seite. Und noch am selben Tag meldet sich auch Elias in einer kurzen Videobotschaft aus dem Krankenbett zu Wort: „Danke für einfach alles“, haucht er darin.

Die Spendenkampagne ist mittlerweile abgeschlossen, Familie Hashimi hat angekündigt, dass – sollte nicht die ganze Summe für die Therapie benötigt werden – sie den Rest ihrerseits spenden werde.