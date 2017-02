Der Gastronom Jan Mai ist dann doch nicht gekommen. Ursprünglich hatte er angekündigt, in der Sitzung des Sicherheitsausschusses am Montagabend den Stadtverordneten mal so richtig die Meinung zu sagen. „Ich will, dass die ganzen Sozialromantiker endlich mal wahrnehmen, dass es so nicht weitergeht“, sagte er vor zwei Wochen im Gespräch mit der FNP. Hintergrund waren angebliche Übergriffe von Asylbewerbern an Silvester in einem Lokal Mais auf der Freßgass’, von denen der Gastronom der Bild-Zeitung berichtet hatte. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Vorfälle erfunden waren. Gegen Mai ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen der Vortäuschung einer Straftat. Die Bild-Zeitung hat sich mittlerweile für ihre Berichterstattung entschuldigt.

Mai hätte sich im Ausschuss wohl einige Kritik anhören dürfen. „Das ist einmalig in Frankfurt, dass jemand mit einer erfundenen Geschichte so eine Welle lostritt“, sagte Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU). „So ein Verhalten kann man nur aufs Schärfste zurückweisen.“ Damit sei in der Bevölkerung Unsicherheit geschürt worden. Frank appellierte an die Stadtverordneten: „Ich bitte Sie um Zurückhaltung, wenn solche Geschichten im Umlauf sind. Prüfen Sie erst, ob das überhaupt plausibel ist. Auch Uwe Schulz (FDP) mahnte eine „höhere Sensibilität“ an. „Solche Aussagen dürfen nicht unkritisch übernommen werden.“

Vorschnelle Folgerungen

Diese Regel hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe allerdings auch seine Fraktionskollegin Stephanie Wüst nicht beherzigt. „Der Rechtsstaat sollte die Täter bei einer Verurteilung mit der vollen Härte des Gesetzes bestrafen und sich auch nicht vor Abschiebungen scheuen“, erklärte die Vorsitzende der Jungen Liberalen vor zwei Wochen.

Der sicherheitspolitische Sprecher der CDU, Christoph Schmitt, wurde damals folgendermaßen zitiert: „Wenn Schattenseiten der Flüchtlingspolitik Männer-Massen sind, die die Stadt unsicher machen, dann brauchen wir mehr Polizei auf den Straßen, mobile Videoüberwachung.“ Gestern sagte er: „Ich bin froh, dass alles nur eine Zeitungsente war und unser Konzept für die Silvesternacht wie geplant funktioniert hat.“

Auch die AfD war vor zwei Wochen schnell mit Folgerungen zur Stelle. Fraktionschef Rainer Rahn sah Mais Schilderungen als Beleg dafür, dass das Sicherheitskonzept des Magistrats für die Feierzone am Mainufer nicht aufgegangen sei. „Natürlich war zu erwarten, dass sich der Sex-Mob von der Feier-Meile verlagert und nicht freiwillig von seinen Absichten abrückt“, erklärte er damals. Im Ausschuss entschuldigte sich der AfD-Stadtverordnete Horst Reschke für die Erklärung. „Wir waren vorschnell“, räumte er ein.

Keine Richtigstellung

Hingegen ist die damalige Erklärung der BFF-Fraktion auf deren Homepage immer noch zu finden. Diese fühlte sich durch die Darstellung in der Bild-Zeitung in ihrer Auffassung bestätigt, dass es an Silvester „Zusammenrottungen von vielen hundert jungen Männern mit Herkunft aus islamischen Staaten“ gegeben habe und forderten eine „schonungslose Aufklärung“. Eine Richtigstellung gibt es auf der BFF-Seite nicht.

Auch auf einigen Internet-Portalen findet sich nach wie vor eine Darstellung der Vorwürfe in der ursprünglichen Form – ohne den Hinweis, dass sie sich in der Zwischenzeit als haltlos erwiesen haben. Die Folge sind eine Fülle ausländerfeindlicher Kommentare. Der Medienexperte Klaus Arnold von der Universität Trier schilderte auf Focus-Online das Problem: „Ein Dementi erreicht niemals so viele Menschen wie die erfundene Ursprungsmeldung.“