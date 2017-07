Neubau statt Sanierung: Nach Brand des Chinesischen Gartens: Schäden sind viel größer als gedacht

Die Schäden am Tempel im Chinesischen Garten im Bethmannpark sind immens – so groß, dass eine Sanierung nicht lohnt. In der Nacht zum 2. Juni hatte das Gebäude in Flammen gestanden.

Nachdem die Beamten der Frankfurter Polizei den Chinesischen Garten nach Abschluss ihrer Brandermittlungen wieder freigegeben haben, konnte Stephan Heldmann, Leiter des Grünflächenamtes, den Wasserpavillon wieder betreten und sich ein Bild von den Schäden machen. Mit dabei: Kollegen des Grünflächen- und des Hochbauamtes sowie der Gutachter der Versicherung.

Bilderstrecke Frankfurt: Chinesischer Pavillon im Bethmannpark abgebrannt

Bei diesem ersten Besuch des chinesischen Gartens nach dem Brandanschlag wurden bereits erste Schritte für den Wiederaufbau besprochen. Dabei stellte sich heraus, dass die Schäden umfangreicher waren als zunächst gedacht. Denn nicht nur alle Holzteile wie die Ständerbalken des Pavillons und der Fußboden sind so stark beschädigt, dass sie ausgewechselt werden müssen. „Wir werden auch die beiden Seitenmauern des Wasserpavillons erneuern müssen, die ebenfalls durch das Feuer zu stark in Mitleidenschaft gezogen wurden“, erläuterte der Leiter des Grünflächenamtes. Auch alle Dachziegel müssen erneuert werden, wie auch die Unterkonstruktion der Fußböden.

Vier Fünftel beschädigt

Insgesamt seien vier Fünftel der Gebäudekonstruktion beschädigt, so dass nur ein kompletter Neubau in Frage komme. „Wir können heute verständlicher Weise noch keine Angaben zu den Kosten machen, doch hat die Dezernentin sofort nach dem Brand den Wiederaufbau zugesagt, damit können wir jetzt alles Notwendige in die Wege leiten“, erläuterte Heldmann mit Blick auf Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). Dazu wird auch gehören, dass wieder chinesische Bauleute nach Frankfurt kommen werden. Sie hatten schon beim Bau 1985 bis 1989, und auch 2007 bei der Sanierung der damals vom Pilz befallenen Holzteile mitgewirkt, damit der Garten seine chinesische Identität behält.

Info: Koreanischer Garten Der Pavillon im Koreanischen Garten im Grüneburgpark war genau einen Monat vor dem Chinesischen Garten ebenfalls das Opfer einer Brandstiftung geworden. clearing

1985 waren die sogenannten Shuikou-Gärten aus Huizhou als Vorbilder gewählt worden. Die Gebäude wurden dem Stil der einfachen Wohnhäuser in der Provinz Anhui entlehnt. Der Park zeigt viele der für chinesische Parkanlagen typischen Bauwerke, wie etwa die „Jadegürtelbrücke“, die sogenannte Zick-Zack-Brücke, die in dieser Form gebaut wurde, weil sie die bösen Geister fernhalten soll.

Kosten und Eröffnung unklar

Grünflächen-Chef Heldmann kann auch noch nicht sagen, wann mit der Wiederherstellung des Wasserpavillons begonnen werden kann. Daher ist auch nicht bekannt, wie lange der chinesische Garten geschlossen bleiben muss. Dass die Frankfurter ihn in ihre Herzen geschlossen haben, ist tagtäglich zu beobachten. Kopfschüttelnd gehen sie an der chinesischen Mauer vorbei und spähen durch die Guckfenster zu dem abgebrannten Wasserschlösschen hinüber. „Wer macht so was?“, fragen sich viele völlig unverständlich. Vor dem Brand führten zahlreiche Frankfurter ihre Besucher hierher, um ihnen dieses gärtnerische und architektonische Kleinod zu zeigen. Und viele Hochzeitspaare nutzten den Chinesischen Garten immer wieder als eine besondere Kulisse für ihre Hochzeitsfotos.

Bei seiner ersten Eröffnung hieß er „Frühlingsblumengarten“. 1989 wurde er nach dem Massaker auf dem Tian’amen-Platz in Peking in „Garten des himmlischen Friedens“, umbenannt, wie der Tian’amen-Platz auf deutsch heißt.