Feuer: Nach Brand in Tierheim: Freiwillige beseitigen Schutt und Asche

Christine Urlaub und Bernd Johanning schleppen eine Tonne voller Asche aus dem Anbau, der zum Opfer der Flammen geworden ist. Die junge Frau trägt einen Mundschutz, denn die Asche reizt die Atemwege. Brandgeruch hängt in der Luft, obwohl die großen verkohlten Brocken schon weg sind. Diese hat noch am Freitagabend die Freiwillige Feuerwehr Nied ausgebaut und weggeräumt.

Während Christine Urlaub und Bernd Johanning zusammengefegte Asche entsorgen, brechen Ralf Neßler und Norbert Lehmann vorsichtig geborstene Glasscheiben aus den Rahmen und sammeln sie in einer Schubkarre. Wie die beiden sind am Samstag zahlreiche Helfer ins Nieder Tierheim unter der Schwanheimer Brücke gekommen, um beim Aufräumen mit anzupacken. Einige davon hatten in den Sozialen Netzwerken, etwa auf Facebook, erfahren, dass Helfer gesucht werden, so auch Ralf Neßler; andere gehörten zum Verein.

Nachdem am Freitag ein Gutachter den Brandort inspiziert hatte, konnte begonnen werden, die Überreste zu beseitigen. Vom verkohlten Holz und dem verschmorten Plastik wurde sehr viel Asche in die nicht von den Flammen zerstörten Gehege und in die Räume des festen Gebäudes verteilt. „Der Ruß ist in fast allen Ecken des Tierheims zu finden“, sagte Einrichtungsleiterin Petra Decken. Deshalb mussten auch die gefliesten Böden und Wände geschrubbt werden.

Bei dem Brand in der vergangenen Woche wurde ein Katzengehege zerstört; Tiere kamen nicht zu Schaden, weil das niedergebrannte Gehege nicht besetzt und nur als Abstellraum genutzt worden war. Der Tierschutzverein Schwalbach und Frankfurt-West braucht trotzdem Unterstützung für den Wiederaufbau. Trotz des Brandes wird der Tierheim-Flohmarkt am kommenden Samstag, 14. April, veranstaltet. Von 10 bis 16 Uhr kann auf der Anlage an den Ständen gestöbert werden, und es gibt Kaffee und Kuchen. Wer selbst einen Stand aufbauen möchte, zahlt 5 Euro und bringt außer einem eigenen Tisch auch einen selbst gebackenen Kuchen mit. Anmelden muss man sich unter der Telefonnummer (0 69) 39 91 11, von 12 bis 14 Uhr.

Wer lieber direkt etwas spenden möchte, kann einen beliebigen Geldbetrag unter dem Stichwort „Tierheimbrand“ bei der Taunus-Sparkasse einzahlen, IBAN: DE31512500000049000197, BIC: HELADEF1TSK. Eine Spende ist aber auch über das Online-Zahlungssystem Paypal möglich, Konto: info@tierheim-nied.de.

(hv)