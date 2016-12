Giftige Dämpfe ausgetreten: Nach Evakuierung: Grundschule am Rebstockpark morgen geschlossen

Alarm an der Grundschule Rebstock: Die junge Schule wird musste geräumt werden. Morgen fällt der Unterricht aus. Bei Arbeiten in der Küche sind für die Gesundheit gefährliche Dämpfe ausgetreten. Mehrere Personen, darunter auch Kinder, sind offenbar bereits zu Schaden gekommen.

Bilderstrecke Giftiger Dampf: Evakuierung in Grundschule am Rebstockpark

Bei Fussbodenarbeiten in der Grundschule Rebstock kam es zu Reizungen der Augen und Atemwege von mehreren Personen. Wir sind im Einsatz ^tg — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) December 20, 2016

Insgesamt wurden 17 Patienten in Krankenhäuser gebracht. Die Schule wurde belüftet und der Schulverwaltung übergeben. ^tg — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) December 20, 2016

Bei der Verlegung eines Küchenfußboden in der Grundschule am Rebstockpark sind aus dem Klebstoff gesundheitsschädliche Dämpfe ausgetreten, die laut Gefahrengutnummer zu Atemwegsreizungen führen können. Betroffen waren 17 Personen, darunter Grundschulkinder aus der Ganztagsbetreuung, die an Ort und Stelle von Notärzten behandelt wurden. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. Die Frankfurter Berufsfeuerwehr hat einen Lüfter eingesetzt und die Fenster geöffnet, um den Abzug der Dämpfe zu beschleunigen. Die Schule muss am morgigen Tag geschlossen bleiben.(tre)