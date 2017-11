Sprengstoffdelikt: Nach Explosion in Preungesheim: Verursacher schweigt

Der 45 Jahre alte Mann, der am Dienstag eine Explosion in einer Preungesheimer Wohnung herbeiführte, schweigt gegenüber der Polizei.

Der 45 Jahre alte Mann, der am Dienstag eine Explosion in einer Preungesheimer Wohnung herbeiführte, schweigt gegenüber der Polizei. Wie eine Sprecherin des Frankfurter Polizeipräsidiums am Donnerstag auf Nachfrage sagte, wurde der Schwerverletzte im Krankenhaus befragt, „er möchte aber keine Angaben zum Sachverhalt machen“. Warum der Mann mit explosionsfähigen Substanzen hantierte, welche er im Einzelnen benutzte und warum es zur Explosion kam, müsse nun durch arbeitsintensive Ermittlungen geklärt werden.

Das für Sprengstoffdelikte zuständige Kommissariat 15 des Frankfurter Polizeipräsidiums ermittle wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion „in alle Richtungen“, sagte die Behördensprecherin weiter. Die Kripo schließt einen extremistischen Hintergrund des Vorfalls zwar nicht aus, betont aber, dass „aktuell keine konkreten Hinweise“ auf einen solchen vorliegen.

Zu der Explosion in einer Wohnung in der Renettenstraße war es wie berichtet am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr gekommen. Der 45-Jährige – ein bis dahin nicht polizeibekannter, deutscher Staatsbürger – wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine rechte Hand musste bei einer Notoperation amputiert werden, außerdem hat der Geschädigte nach Polizeiangaben wohl ein Auge und sein Gehör eingebüßt. Lebensgefahr bestand trotz der schweren Verletzungen nicht. In der Wohnung des 45-Jährigen entstand durch die Explosion ein Sachschaden in Höhe von mehreren 100 Euro.

