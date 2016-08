Flughafen Frankfurt: Nach Räumung des Terminals: Verdächtige Frau befragt

Die Polizei am Flughafen Frankfurt hat am Mittwochmorgen Teile des Terminal 1 geräumt. Betroffen von der Evakuierung waren etwa 5000 Passagiere. Eine verdächtige Frau hatte sich der Kontrolle entzogen. Sie wurde befragt, mittlerweile läuft der Betrieb wieder.

Die Bundespolizei hat am Mittwoch von 9.35 Uhr bis 12.30 Uhr im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens die Flugsteige A und A+ geräumt. Alle Passagiere mussten sich noch einmal der Sicherheitskontrolle unterziehen.



Der Grund: Eine Passagierin war während der Kontrolle verschwunden. „Diese Person wird zurzeit befragt“, sagte die Sprecherin. „Sie ist nicht festgenommen.“



Bei der Frau sei die Kontrolle noch nicht abgeschlossen gewesen, hieß es von der Polizei. Die Frau verließ die Kontrolle und soll nach Polizeiangaben nicht bemerkt haben, dass wegen ihr Alarm ausgelöst wurde. Sie entfernte sich, sie soll nicht gerannt sein, heißt es von der Polizei.



Ein Kontrollgerät habe nicht angeschlagen, teilte die Polizei am Nachmittag mit und dementierte damit anderslautende Informationen vom Vormittag.



Gegen 12.19 Uhr teilte die Bundespolizei mit: Die Räumung des Flugsteigs A sei abgeschlossen, es bestehe keine Gefahr. Die Frau wurde befragt, nicht verhört. Sie soll zwei Kinder dabei gehabt haben.



Rund 100 Flüge sind am Mittwoch in Frankfurt ausgefallen. Die Fluggesellschaften buchten Passagiere um, es kam auch am Mittwochnachmittag noch zu Verzögerungen am Flughafen.



Den Flugstatus ihres Fluges können Reisende auf der Website des Flughafen Frankfurt prüfen

1/2 Eine Person gelangte, bevor die Luftsicherheitskontrolle abgeschlossen war, in den luftsicherheitskontrollierten Bereich Flugsteig A, T1

— Frankfurt Airport (@Airport_FRA) 31. August 2016

1/2 Aus diesem Grund räumt die Bundespolizei den Flugsteig A &

A+ und wird die Passagiere einer erneuten Luftsicherheitskontrolle

zuführen. — Frankfurt Airport (@Airport_FRA) 31. August 2016

Wie Fraport-Sprecher Dieter Hulick fnp.de gegenüber sagte, habe es sich bei der Räumung und erneuten Kontrolle um eine vorsorgliche Maßnahme der Bundespolizei gehandelt.

Dies sei eine Frage der Sicherheit. Informationen, dass es sich um eine Bombendrohung gehandelt haben solle, bestätigte er jedoch nicht. Betroffen von der Evakuierung sollen mindestens 5000 Passagiere gewesen sein.

Inzwischen hat auch die Polizei Frankfurt Meldungen über eine Bombendrohung dementiert.

Flugausfälle und Verspätungen möglich

Care Teams kümmern sich um die Passagiere.

Terminal 1 wird vorwiegend von der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa benutzt. Deren Sprecher Michael Lamberty sagt, dass momentan noch nicht absehbar sei, wie sich der Flugbetrieb entwickeln wird. „Wir rechnen mit Flugausfällen und Verspätungen.“

Augenzeugen berichteten, dass die Passagiere aus dem Gebäude geführt würden. Die Polizei sei im Sicherheitsbereich. Die Stimmung sei ruhig, von Panik sei nichts zu spüren.



Die beiden Passagier-Terminals des größten deutschen Flughafens sind über etliche Eingänge frei zugänglich. Außerdem sind zwei Bahnhöfe sowie Hotels und Kongresszentren mit den Gebäuden verbunden. Der Sicherheitsbereich beginnt erst innerhalb der Terminals hinter den Personenkontrollstellen für den Flugbetrieb. Davor liegen große Hallen mit Geschäften, Schaltern und Lokalen.



Die Polizei überwacht diesen Bereich mit Streifen und Video-Kameras. Wer im Sicherheitsbereich arbeitet, braucht eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, ausgestellt vom Land Hessen.

Das Video zeigt, wie die Passagiere an Bord einer Maschine aus Berlin die Evakuierung erleben. Der Pilot schildert ihnen die Hintergründe der Räumung und erklärt, warum sie den Flieger vorerst nicht verlassen dürfen.